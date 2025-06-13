我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美著手調查印度空難 運輸部長稱波音787暫不需停飛

黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸中 華為將主導中國市場

美30年期公債標售需求強勁 市場鬆一口氣

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
此次美國標售30年期公債得標殖利率 4.844%，低於截標前的水準，顯示買盤穩健。（美聯社）
此次美國標售30年期公債得標殖利率 4.844%，低於截標前的水準，顯示買盤穩健。（美聯社）

美國周四備受矚目規模220 億美元的30 年期公債標售投標需求優於預期，暫時化解市場對投資人可能遠避超長天期公債的疑慮。

此次標售得標殖利率 4.844%，低於截標前的水準，顯示買盤穩健。消息傳出後，30 年期公債價格進一步走揚，紐約午後交易時段殖利率回落約 8 個基點至 4.84% 附近。

此標售結果也讓長債殖利率跌破 5 月穆迪對美國調降最高信評後的水準。穆迪當時以歷屆政府和國會造成的預算缺口持續擴大且看不到改善跡象為由，調降美國主權評等。

投資人原本憂心，由於 5 月 20 年期美債標售反應不佳，引發拋售潮，也將 30 年期殖利率推升至 5.15%，逼近 近 20 年高點，並拖累股市和美元下跌。上一輪 30 年期標售需求也偏弱。

Brandywine Global Investment Management 投資組合經理麥金泰爾（Jack McIntyre）說：「市場先是鬆了一口氣，因為這次標售結果穩健。最終還是要看接下來的經濟數據，才能確認 5% 是否已到頂點。」

買氣旺盛可見一斑，負責承銷美國公債的初級交易商僅吃下本次標售的 11.4%，創去年 11 月以來最低，延續周三 10 年期公債熱烈認購的買氣。

殖利率

上一則

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱Nvidia將在業績預測時剃除中國　

下一則

油價軋空 以伊開戰地緣風險推升短期行情 但Q4供過於求隱現

延伸閱讀

中國主權信用評級 穆迪：維持A1 負面展望不變

中國主權信用評級 穆迪：維持A1 負面展望不變
穆迪維持A1評級 中國財政部：對中經濟好轉的正面反映

穆迪維持A1評級 中國財政部：對中經濟好轉的正面反映
穆迪降評後 美房貸利率一度突破7％

穆迪降評後 美房貸利率一度突破7％
穆迪將美債降級 華爾街不樂觀 財長卻稱「穆迪不可靠」

穆迪將美債降級 華爾街不樂觀 財長卻稱「穆迪不可靠」

熱門新聞

「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

2025-06-06 20:02
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標
飛來橫禍…印航失事班機撞進醫學院 學生至少5死50人送醫

飛來橫禍…印航失事班機撞進醫學院 學生至少5死50人送醫