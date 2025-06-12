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商務部：出口管制限縮華為2025年AI晶片產量至20萬顆

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國商務部主管出口管制事務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）（中） 。 (路透)
美國商務部主管出口管制事務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）（中） 。 (路透)

美國商務部主管出口管制事務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）在國會作證表示，華為今年生產人工智慧（AI）晶片的能力極其有限，此話意在化解中國在先進半導體領域正急起直追的疑慮。美國商務部長盧特尼克則在福斯商業頻道受訪時說，華府「從未考慮」向中國提供最先進的晶片。

針對美方是否會出口輝達（NVIDIA）等公司的高階晶片的問題時，他說：「當然不會。我們不會把最好的東西送給他們。」

凱斯勒周四在國會聽證會說，華為2025年最多只能製造20萬顆自家 Ascend AI 晶片，其中大部分供應中國市場。

他說：「我們不能有錯誤的安全感，必須認清中國正迅速趕上。我們不應僅因其先進晶片產量仍小就自滿，因為他們進軍全球的野心很大。」

市場研究機構 TechInsights 估計，2024 年中國 AI 加速器需求約 150 萬顆。除此之外，華為和其他本土手機品牌還需要數以千萬計的高階晶片。相較之下，軟銀和 OpenAI 支持設於德州的 Stargate 資料中心最終預計僅配置約 50 萬顆晶片。

凱斯勒在眾議院外交事務委員會小組聽證會上要求為工業與安全局（BIS）的出口管制計畫增加預算，其中執法預算需要翻倍。若獲撥款，BIS 可在美國增聘 200 名出口執法特勤人員，並把海外出口管制官人數從 12 人增至 30 人以上。

凱斯勒說：「現在是時候讓 BIS 擁有完成任務所需的資源。」

BIS 一直是美國遏制中國科技進展的核心單位。拜登政府已多次限制輝達AI 晶片和其他先進技術的出口；川普團隊大致沿用並進一步強化這些措施。

AI 華為 商務部

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CNN：美國管制晶片出口 Nvidia財測將排除中國市場

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