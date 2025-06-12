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甲骨文財測驚艷 估全年雲端設施營收大增7成 盤後大漲7%

編譯葉亭均／即時報導
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甲骨文調高全年營收財測，且預估雲端基礎設施營收將大增超過70%。（路透）
甲骨文調高全年營收財測，且預估雲端基礎設施營收將大增超過70%。（路透）

甲骨文（Oracle）調高全年營收財測，且預估雲端基礎設施營收將大增超過70%，看好企業在部署AI時對其雲端產品需求強勁，消息帶動股價盤後大漲超過7%。

執行長凱芝（Safra Catz）11日聲明指出將成長70%以上，高於本季52%的增幅；預期2026年度總營收將超過670億美元，這代表年營收將成長約16.7%，高於先前預測的15%。

凱芝表示，從長期來看，甲骨文可望超越去年9月時設定的2029年度達1040億美元營收的目標。

消息激勵甲骨文股價11日盤後大漲7.6%至每股189.75美元。

回顧截至5月31日止的會計年度第4季，營收成長11%至159億美元，淨利攀升至34.3億美元，每股盈餘1.19美元。

展望本季，預期經調整後每股盈餘1.46美元至1.50美元，營收成長12%至14%。符合分析師預期。

甲骨文董事長艾里森（Larry Ellison）表示，中國線上零售商Temu正將基礎設施遷移到甲骨文的雲端。此外，最近還收到一家不願透露姓名客戶的訂單，要求提供所有可用的雲端容量。

艾里森說：「我們最近接到一個訂單，對方說：『無論你們哪裡還有容量，我們都要』。不管是在歐洲還是亞洲，全部都要。我們從來沒接過這種訂單。」「我們不得不調整安排。我們盡了全力確保他們能夠獲得所需的容量。」

上年度資本支出大增3倍

關於資本支出，在截至5月31日的年度，甲骨文資本支出達212億美元，是前一年的三倍以上。凱芝表示，今年支出將進一步增至約250億美元。

艾里森說，「我們正在採取一系列措施來降低資本支出成本」，「但即使我們這樣做，資本支出仍會上升，因為目前的需求似乎難以滿足。」

開發與銷售AI軟體與服務的競爭已引爆市場對資料中心容量的瘋狂需求。在傳統巨擘如亞馬遜運能達極限之際，甲骨文找到了自己的利基市場，即提供專為AI設計的運算資源租賃服務。目前已簽約的客戶包括馬斯克的的xAI與Meta。

Jefferies分析師提爾表示，這份財報中最「令人矚目」的是凱芝對未來的樂觀預期。他認為訂單成長可能來自與OpenAI與星際之門（Stargate）計畫的合作。在電話會議中，甲骨文高層表示，Stargate計畫仍處於早期階段，尚未完全反映在財務展望中。

產業分析業者Valoir執行長溫特曼說，甲骨文對雲端基礎設施收入的信心是有根據的，「多重雲端策略，以及甲骨文企業應用雲端客戶對OCI在滿足其企業數據需求方面的日益依賴，是關鍵的成長動力」。

溫特曼補充說，甲骨文願意在其雲端應用套組中，無額外費用整合了生成式AI功能，降低了採用門檻，並促進了試驗採用。

甲骨文（Oracle）調高全年營收財測，且預估雲端基礎設施營收將大增超過70%。...
甲骨文（Oracle）調高全年營收財測，且預估雲端基礎設施營收將大增超過70%。（路透）

甲骨文 AI 馬斯克

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