通用磨坊出售中國哈根達斯

《彭博》引述知情人士的話報導，通用磨坊正考慮出售其中國的哈根達斯冰淇淋門市。這家總部位於明尼蘇達州明尼亞波利斯的公司可能會在今年啟動出售程序，尋求數億美元收購這些資產。

報導說，談判尚處於初期階段，該公司也可能不會出售；並補充指出，通用磨坊打算繼續在中國的超市和便利商店等場所銷售哈根達斯。通用磨坊一直在進行企業重組。上月表示本季將認列約7000萬元的費用；重組工作預計耗資約1.3億元，預計2028財年末完成。

SEC恢復瑞士投資顧問申請

美國證券交易委員會(SEC)和瑞士金融市場監管機構FINMA分別發表聲明表示，美國將恢復處理瑞士實體申請成為美國註冊投資顧問的申請。聲明指出，SEC已暫停新註冊多年，在兩家監管機構同意瑞士機構直接向SEC工作人員傳輸資訊並進行現場審查後，將立即解除禁令。SEC主席阿特金斯(Paul S. Atkins)表示：「我非常高興地宣布，SEC已準備好迅速考慮瑞士投資顧問的註冊申請。」「我感謝FINMA的合作，並歡迎他們為實現這個目標而採取的行動。」

需求增加 房貸申請總量大增

上周房貸利率 幾乎沒有變化，但購屋族以及希望為現有房貸再融資的需求有所增加。

根據美國抵押貸款 銀行家協會(MBA)經季節性調整後的指數，上周房貸申請總量較前周增加12.5%；陣亡將士紀念日假期也進行了額外調整。雖然漲幅看似很大，但從歷史上看這個數字仍然相當低。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.92%升至6.93%，較去年同期低9個基點。不過，15年期固定利率貸款和聯邦住房管理局(FHA)貸款的平均利率略有下降。

Zara母公司銷售不如預期

Zara母公司印地紡（Inditex）11日公布，上季銷售不如預期，本季開局表現也較去年同期疲弱，並警告匯率 逆風可能對今年業績帶來較大的衝擊，消息拖累股價盤中跌逾6.4%。

自2月1日至4月30日的公司年度第1季（上季），印地紡營收成長1.5%至82.7億歐元（94.4億美元），略低於LSEG彙整分析師預期的83.6億歐元。淨利增加0.8%至13億歐元，也略低於分析師預估的13.2億歐元。