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大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

記者顏伶如／即時報導
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過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

加州到喬治亞州、緬因州，過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。紐約時報11日報導，根據眾議院5月底通過的「大而美法案」，加裝太陽能板的屋主、企業原本享受的抵稅(tax credits)福利，到了今年底便將取消。專家指出，如果法案在國會過關，屋頂太陽能板的安裝數量將會驟減。

全國規模最大的住家屋頂太陽能板安裝廠商之一「永遠自由」(Freedom Forever)政策主任艾爾斯(Ben Airth)表示，法律生效將等於走回頭路。他表示，在太陽能產業已有22年，還記得過去那段只有富人、為末日降臨準備者以及環保人士才在屋頂安裝太陽能板的日子。

能源數據機構「歐姆分析」(Ohm Analytics)在分析報告中說，如果「大而美法案」成為法律，住宅屋頂安裝太陽能板的數量到了明年將縮水一半。失去抵稅優惠之後，民眾在住家安裝屋頂太陽能板，平均要花17年時間，開銷才會回本。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析報告則說，法案通過之後，屋頂太陽能板的需求量，到了2030年時將比現在減少85%。

紐約時報報導，共和黨希望縮減可再生能源科技的減稅(tax breaks)，例如風力渦輪機、大型太陽能農場，但取消屋頂太陽能板抵稅福利衝擊更大。屋頂太陽能板發電的電價單位，可能是大型太陽能農場或架設於沙漠裡太陽能板的2倍至3倍，住宅太陽能產業發展尤其容易受到補助多少而影響。

「大而美法案」目前正在參議院審議中，報導指出，太陽能產業高層主管近來紛紛抵達華府，為屋頂太陽能板抵稅福利請命，向參議員說明屋頂太陽能產業雇用員工總計約30萬人，屋頂太陽能板系統可以讓民眾節省電費支出。

不過，包括羅伊(Chip Roy)在內的某些保守派國會議員已經表明，對於任何可再生能源的減稅優惠一律反對。

關稅戰、高利率之下，太陽能產業已經受到衝擊。為安裝太陽能板住家提供貸款的融資機構「太陽能馬賽克」(Solar Mosaic)上周聲請破產。「桑諾瓦能源」(Sunnova Energy)是全國規模最大的屋頂太陽能板企業之一，6日也宣告破產。

電費 紐約時報 加州

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