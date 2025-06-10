OpenAI證實年化營收衝上100億美元 傳目標四年後突破千億

OpenAI表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上100億美元。(路透)

OpenAI 周一（9日）表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上100億美元，這距離該公司推出受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT 還不到三年。最新數字也凸顯出，OpenAI 在大環境迅速採用AI的情況下，有望實現全年度營收目標。

根據路透和CNBC網站報導，這項OpenAI達到100億美元年度經常性收入（ARR）的數字包含來自該公司消費產品、ChatGPT商業產品以及應用程式介面（API）的營收。OpenAI發言人表示，這不包含來自微軟的授權收入與大型單筆交易收入。

最新的100億美元年化營收數字是基於當前的營收數據推估而來，該數字在去年12月才達到約55億美元，這也顯示在ChatGPT持續獲廣泛採用之際，OpenAI營收強勁成長，邁向在2025年達成127億美元營收的目標。該公司先前曾向投資人分享此一目標。

一名不願透露姓名的知情人士透露，OpenAI還計劃在2029年達到1,250億美元營收。

OpenAI去年虧損約50億美元，最新達到的營收里程碑凸顯OpenAI在營收規模方面已遠遠領先同業，儘管其他競爭同業也受惠於AI採用增加。另一家AI巨擘Anthropic也在近期突破30億美元年化營收大關，主要因程式碼生成新創公司對其模型需求熱絡。

OpenAI在3月曾表示，進行由軟銀集團率領的新一輪融資，籌資多達400億美元，使公司估值達3,000億美元。

ChatGPT問世兩年多以來，OpenAI已為消費者與企業推出多項訂閱產品。截至今年3月底，OpenAI每周活躍用戶已達5億人；目前付費商業用戶數已達300萬，高於2月公布的200萬。