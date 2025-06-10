我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

抗議活動升級 旅客前往洛杉磯還安全嗎？

OpenAI證實年化營收衝上100億美元 傳目標四年後突破千億

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上100億美元。(路透)
OpenAI表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上100億美元。(路透)

OpenAI周一（9日）表示，截至6月，年化營收預估值已經衝上100億美元，這距離該公司推出受歡迎的AI聊天機器人ChatGPT還不到三年。最新數字也凸顯出，OpenAI在大環境迅速採用AI的情況下，有望實現全年度營收目標。

根據路透和CNBC網站報導，這項OpenAI達到100億美元年度經常性收入（ARR）的數字包含來自該公司消費產品、ChatGPT商業產品以及應用程式介面（API）的營收。OpenAI發言人表示，這不包含來自微軟的授權收入與大型單筆交易收入。

最新的100億美元年化營收數字是基於當前的營收數據推估而來，該數字在去年12月才達到約55億美元，這也顯示在ChatGPT持續獲廣泛採用之際，OpenAI營收強勁成長，邁向在2025年達成127億美元營收的目標。該公司先前曾向投資人分享此一目標。

一名不願透露姓名的知情人士透露，OpenAI還計劃在2029年達到1,250億美元營收。

OpenAI去年虧損約50億美元，最新達到的營收里程碑凸顯OpenAI在營收規模方面已遠遠領先同業，儘管其他競爭同業也受惠於AI採用增加。另一家AI巨擘Anthropic也在近期突破30億美元年化營收大關，主要因程式碼生成新創公司對其模型需求熱絡。

OpenAI在3月曾表示，進行由軟銀集團率領的新一輪融資，籌資多達400億美元，使公司估值達3,000億美元。

ChatGPT問世兩年多以來，OpenAI已為消費者與企業推出多項訂閱產品。截至今年3月底，OpenAI每周活躍用戶已達5億人；目前付費商業用戶數已達300萬，高於2月公布的200萬。

AI OpenAI ChatGPT

上一則

美光散播「晶片有間諜軟體」謠言？長江存儲在美提告求償

下一則

特斯拉槓桿ETF單周狂吸6.5億元創紀錄 散戶押馬斯克翻盤

延伸閱讀

黃仁勳倫敦科技周表示不懂編程也可以用AI寫代碼

黃仁勳倫敦科技周表示不懂編程也可以用AI寫代碼
黃仁勳：AI發展促進平等 人人可用自然語言寫程式

黃仁勳：AI發展促進平等 人人可用自然語言寫程式
因應美中AI算力戰 台積海外建廠美國優先 日、德放緩

因應美中AI算力戰 台積海外建廠美國優先 日、德放緩
Meta最高額外部AI投資 擬砸逾百億美元投資Scale AI

Meta最高額外部AI投資 擬砸逾百億美元投資Scale AI

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病
洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴