我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2028總統選戰提前開打？川普掃眼中釘 紐森受考驗

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家被綁地下室

美光散播「晶片有間諜軟體」謠言？長江存儲在美提告求償

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美光科技（Micron）遭到中國同業長江存儲提告。(路透)
美光科技（Micron）遭到中國同業長江存儲提告。(路透)

中國記憶體晶片業者長江存儲（YMTC）已經在華盛頓聯邦法院控告美光科技（Micron），指控這家美國同業散布虛假消息，內容是長江存儲的晶片威脅美國國家安全。

路透報導，長江存儲在上周五（6日）提出的訴訟中表示，美光和一家名為DCI Group的公關公司發布並廣泛散播一系列謠言，內容是長江存儲在用於手機的晶片上安裝「間諜軟體」。

長江存儲在訴訟聲明中表示：「這些宣傳惡意且不實地將長江存儲一般商用記憶體產品，與軍事間諜活動、犯罪行為及技術上根本不可能實現的惡意功能進行牽扯。」這一訴訟是由美國知名律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan代理提出。

長江存儲表示，該公司在中國成立，「並不代表它是共產黨或中國軍方的工具」。

總部位於愛達荷州的美光公司周一不願置評，公關公司DCI沒有立即回應置評請求，長江存儲的律師也沒有回應。

訴訟聲明表示，長江存儲損失營收而且聲譽遭損害，同時指控美光違反了美國聯邦虛假廣告和不正當競爭法律。

在2024年，當時由拜登執政的美國政府將長江存儲列入國防部創建的一份清單，該清單列出據稱與中國軍方合作的公司。長江存儲一直否認其技術用於軍事用途。

在最新訴訟中，長江存儲指控美光科技資助一個名為「中國科技威脅」的網站，該網站目前由DCI運作。長江存儲表示，美光科技所謂的宣傳「遠遠超出受允許的界限」。

長江存儲表示，該公司「損失了在美國海內外對大型電腦和消費性電子產品製造商進行銷售的數百萬美元」。訴訟要求美光採取所謂的「矯正性廣告」，同時索求賠償金（但未說明詳細金額）並要求美光交出透過不法行為所得的獲利。

長江存儲在2023年控告美光侵害專利權，美光發動反訴，尋求法院宣告美光才是該訴訟中所涉專利的合法擁有者。該案件纏訟至今。

間諜

上一則

亞馬遜宣布賓州建兩座數據中心 一座在核電廠旁

延伸閱讀

美赴中留學生人數雪崩不到900人 學者憂：失去了解中國重要管道

美赴中留學生人數雪崩不到900人 學者憂：失去了解中國重要管道
異床異夢 美中博弈才開始…認知差距過大 第二輪談判恐有限

異床異夢 美中博弈才開始…認知差距過大 第二輪談判恐有限
密大2周內第2起...中國科學家走私生物材料 抵美下機被捕

密大2周內第2起...中國科學家走私生物材料 抵美下機被捕
美中貿易談判／川普稱中國不好對付 美願放寬部分出口管制

美中貿易談判／川普稱中國不好對付 美願放寬部分出口管制

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病

南加逾9成魚類暗藏寄生蟲 當心吃出病
洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴