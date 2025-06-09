「慢通膨」來了 美經濟不確定性高 高盛調降風險部位

高盛 （Goldman Sachs）總裁兼營運長沃德倫（John Waldron）表示，由於美國總統川普 的貿易戰 引發市場波動、對於美債上升可能削弱投資人對美元計價資產興趣的擔憂，高盛已收斂風險承擔行為，並準備應對接踵而至的不確定性。

沃德倫在5日釋出的高盛podcast節目上說：「我們自4月2日起，已降低風險部位，我認為這是明智的決定」，「我們正在承擔大量來自客戶的風險。我們想繼續這麼做，但同時在可行的情況下，（降低）自身風險並保持相對保守的立場」。

高盛做為全球最具影響力的金融機構之一，其降低曝險的舉動凸顯出川普發動貿易戰後所引發的震盪，已讓華爾街交易員感到不安。雖然市場波動已漸趨緩，多數關稅也暫停加徵，但可能很快就會恢復實施。沃德倫表示，高盛正在為未來幾個月的不確定性做準備。

他說，「我們現在正進入調整期」，並表示美國經濟在堅實的勞動市場和消費支持下，仍然強勁，「我認為這些因素在在顯示，我們不會出現經濟衰退」。

沃德倫在另一場金融時報（FT）的訪談中說：「我們預期將出現『慢通膨』（slowflation），經濟成長率為1-1.5%、通膨率為3%」，「我不認為這是停滯性通膨（stagflation），比1970年代美國遭遇的高通膨及經濟停滯還溫和」。