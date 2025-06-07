穩定幣漸成主流 恐影響美債波動 Tether、Circle可能增持

隨著穩定幣逐漸成為主流，美國國債 市場中的短期證券，可能會因為與加密貨幣 世界的聯繫越來越緊密而容易受到波動的影響。

美國國會即將通過法案，建立穩定幣的監管框架，預計此舉將有助於使與美元掛鉤的加密貨幣合法化。

該法案的支持者認為，明確的規則將進一步刺激穩定幣活動，並支持越來越多短期美國國債買家；這些短期美國國債通常被視為現金等價證券。但另一些人擔心，一個相對較新且波動性更大的產業如果發展得更廣泛，可能會反過來刺激國庫券市場的波動。

穆迪評級副總裁兼數位資產資深分析師文特里塞利表示：「如果出現信心突然喪失、監管壓力或市場謠言，可能引發大規模清算，從而可能壓低美國國債價格並擾亂固定收益市場。」

如果該穩定幣法案獲得簽署成為法律，將要求代幣必須由流動資產如美元和短期國庫券支持，且發行人必須每月揭露其儲備構成情況。這意味著，如果穩定幣預期成長，發行人將不得不購買更多國庫券來支持其資產。

該法案最快可能下周在參議院獲得通過，Tether和Circle等穩定幣發行商可能會增加美國國債持有數量。根據貝恩公司金融服務業務的報告，這些公司共持有1660億元的美國公債。

根據加密貨幣數據供應商CoinGecko的數據，目前穩定幣市場規模約2470億元。渣打銀行估計，如果法案獲得通過，到2028年時穩定幣市場規模可能成長至2兆元。美國財政部 長貝森特鼓勵國會通過立法，將穩定幣的聯邦規則編纂成法，他認為這可能導致對美國政府債務的需求激增。

目前，未償美國公債約為29兆元，其中6兆元為短期公債。

摩根大通分析師在4月的研究報告中估計，穩定幣發行人可能在未來幾年成為美國公債的第三大買家。