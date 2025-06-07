穩定幣漸成主流 恐影響美債波動 Tether、Circle可能增持
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隨著穩定幣逐漸成為主流，美國國債市場中的短期證券，可能會因為與加密貨幣世界的聯繫越來越緊密而容易受到波動的影響。
美國國會即將通過法案，建立穩定幣的監管框架，預計此舉將有助於使與美元掛鉤的加密貨幣合法化。
該法案的支持者認為，明確的規則將進一步刺激穩定幣活動，並支持越來越多短期美國國債買家；這些短期美國國債通常被視為現金等價證券。但另一些人擔心，一個相對較新且波動性更大的產業如果發展得更廣泛，可能會反過來刺激國庫券市場的波動。
穆迪評級副總裁兼數位資產資深分析師文特里塞利表示：「如果出現信心突然喪失、監管壓力或市場謠言，可能引發大規模清算，從而可能壓低美國國債價格並擾亂固定收益市場。」
如果該穩定幣法案獲得簽署成為法律，將要求代幣必須由流動資產如美元和短期國庫券支持，且發行人必須每月揭露其儲備構成情況。這意味著，如果穩定幣預期成長，發行人將不得不購買更多國庫券來支持其資產。
該法案最快可能下周在參議院獲得通過，Tether和Circle等穩定幣發行商可能會增加美國國債持有數量。根據貝恩公司金融服務業務的報告，這些公司共持有1660億元的美國公債。
根據加密貨幣數據供應商CoinGecko的數據，目前穩定幣市場規模約2470億元。渣打銀行估計，如果法案獲得通過，到2028年時穩定幣市場規模可能成長至2兆元。美國財政部長貝森特鼓勵國會通過立法，將穩定幣的聯邦規則編纂成法，他認為這可能導致對美國政府債務的需求激增。
目前，未償美國公債約為29兆元，其中6兆元為短期公債。
摩根大通分析師在4月的研究報告中估計，穩定幣發行人可能在未來幾年成為美國公債的第三大買家。
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