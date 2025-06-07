軟體令人欣喜改版 蘋果AI仍是6/9全球開發者大會焦點

蘋果今年WWDC和去年相同，AI仍是重點。（路透）

蘋果2025年全球開發者大會(WWDC)將於6月9日在加州蘋果總部拉開序幕，屆時開發者和用戶將有機會一睹公司未來一年軟體產品的變革。

在去年WWDC上，蘋果發表了Apple Intelligence人工智慧 平台。目前尚不清楚蘋果何時會推出其人工智慧(AI )驅動的生成式Siri，而且它推出的AI功能並沒有讓華爾街或其他地方感到震驚。今年的大會上雖可能更深入了解蘋果的AI計畫，但不要期待像去年那樣引人注目。

《彭博》記者古爾曼(Mark Gurman)報導，蘋果正在對其最重要的軟體進行令人欣喜的改版，iOS 、iPadOS和macOS的外觀將進行更新，其新設計借鑒了Vision Pro頭盔的visionOS作業系統。

從圖標、菜單到應用程式，所有的外觀都將進行更新。古爾曼表示，這些變化是iOS自2013年以來最大的風格變革，也是macOS自2020年以來最全面的修訂。

不過，蘋果不是只改變了軟體產品的外觀，還改變了作業系統的命名慣例，以與系統發布年份保持一致。因此，今年發表的新系統名稱不是iOS 19，而是iOS 26。這對大多數用戶來說不會有太大影響。

雖然AI可能不會像2024年WWDC那樣成為焦點，但這並不意味著蘋果不會在產品中推出任何新的AI功能。

古爾曼介紹，蘋果還將展示AirPods的AI電池管理器和 AI 驅動的即時翻譯功能。作為Apple Intelligence的一部分，電池管理器可以理解你使用iPhone的方式，並根據你在裝置上的操作增加或減少電量輸出。

《彭博》報導，蘋果也準備向第三方開發者開放其自主研發的大型語言模型(LLM)。該模型是生成式AI應用的基礎軟體。此舉可能會促使蘋果忠實的開發者大軍開始開發能夠直接在iPhone上運作的AI軟體，而無需透過雲端運作。