投資美債風險加大 擔憂加劇…投資人該重新溫習了

與大型股飆漲、加密貨幣激烈波動，以及迷因股白手起家相比，美國債券 市場似乎顯得有些沉悶。

過去幾年，由於Robinhood、新冠疫情刺激方案以及史坦普500指數的飆升，數百萬人湧入股市。同時，人們對股市的普遍了解以及對市場驅動因素的理解，似乎取得了顯著進步。

然而，債券市場並非如此。自始至終，債券市場及其殖利率 仍然是人們大腦中的盲區。它的存在是為了安全，而不是為了帶來財富。需要時去谷歌搜尋即可。

但隨著對債券市場擔憂越來越大，現在該重新溫習一下了。

由於投資人對貿易政策的變化以及國家債務不斷擴大的前景感到擔憂，美國公債殖利率持續走高。殖利率與價格走勢相反，因此隨著拋售加劇，殖利率也會上升，這反映出人們對購買政府公債風險加大的擔憂加劇。

殖利率上升會帶來一系列後果，這些後果會波及整個經濟領域，因為它們決定了借貸成本。高殖利率意味著高房貸利率、更昂貴的商業貸款以及更放緩的經濟活動；這就是為什麼高殖利率對股票「不利」以及債券的重要性，無論是否持有它們。

如果利率升到夠高，政府本身就是巨額借款人，它們也可能難以為國家行政提供資金。對政府借款增加可能導致利率進一步上升和違約危機的擔憂，已經擾亂了債券市場。

所有這些現在都成為華盛頓和華爾街爭論的焦點。

嘉信理財首席固定收益策略師瓊斯指出，「債券殖利率、特別是美國國債 殖利率，代表著政府的融資成本。」「殖利率上升，政府支出成本上升；反之亦然。」

根據無黨派機構國會預算辦公室(CBO)的分析，川普總統的稅收法案預計將在未來10年增加2.4兆元的赤字，這加劇了人們對美國債務螺旋式上升的擔憂。這就是為什麼債券市場以及馬斯克對此大加撻伐。