關稅不確定性改變消費 零食巨頭金寶湯、百事…利空加劇

就連零食也被關稅衝擊波及。（路透）

關稅 不確定性和通貨膨脹 正在左右消費者的購買決策；而對於大型包裝食品公司來說，一個關鍵領域正首當其衝地受到這些變化的影響：零食。

旗下擁有金魚餅乾和鱈魚角薯片等零食品牌的金寶湯在本周財報中表示，其零食市場「利空加劇」，導致其第3財季銷量組合下降5%，收入下降8%。

執行長比克豪森(Mick Beekhuizen)在財報電話會議上告訴投資人，消費者「越來越有意識地購買非必需的零食」，而這股趨勢今年只會愈演愈烈。

金寶湯只是眾多包裝食品巨頭中最新一家宣布零食消費行為轉變的公司。

百事公司執行長拉古爾塔(Ramon Laguarta)在4月底的財報電話會議上告訴投資人：「收入管理顯然正變得越來越複雜，因為消費者在可支配收入方面感受到更大的挑戰。」百事公司的零食產品組合包括菲多利品牌，如樂事、奇多、多力多滋和多士多滋等。

卡夫亨氏從Jell-O到Lunchables的整體產品組合上季銷量下降了5.6個百分點。旗下擁有Cheez-Its和品客等品牌的凱拉諾瓦(Kellanova)北美銷售量也出現下滑；該公司正被瑪氏收購。

夏季可能促使消費者習慣發生轉變，卡夫亨氏執行長艾布拉姆斯里佛在4月底財報電話會議上表示，假日將帶來「銷量商機」。

贏得假日至關重要。美國商銀分析師加爾博指出，「假日很重要，其價值幾乎是普通一周的兩倍。」

好天氣也扮演關鍵角色。例如，陣亡將士紀念日當天美國大部分地區的天氣不佳，這可能會對零食銷售產生「顯著的波動因素」。加爾博補充說，如果「天氣不好」，「就你不會去燒烤，所以也不會買多士多滋或樂事薯片。」

圍繞關稅的不確定性也給價格和消費者前景帶來壓力。普華永道的數據顯示，受關稅影響，醬料、義大利 麵、罐裝豆類和零食等貨架常備食品的價格過去一周上漲了1%-6%。