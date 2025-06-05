美股最錢線／蘋果的挑戰 從來都不是關稅

即使在行情好的時候，「七巨頭」的股價也幾乎步調一致。關稅 引發的市場震盪讓這一點更加明顯，因為像蘋果這樣的弱勢公司在沒有明確未來發展方向的情況下難以獲得發展動力。

雖然高關稅制度的前景以及總統的威脅可能會給蘋果帶來壓力，但多空論調大多忽視關稅本身，而是關注這家iPhone製造商既有的優勢和長期的包袱。對華爾街 的支持者和批評者來說，蘋果的基本面依然存在，無論好壞。

看漲蘋果的理由依賴其強勁的獲利能力，這是建立在低承諾和高達成率基礎上的傳統。但看漲者認為，蘋果的表現與大盤之間的差距正在逐漸縮小。即使面臨監管壓力和競爭加劇，但其穩定性和可預測性仍占優勢。

蘋果對股東回報的承諾也凸顯了其可靠性。蘋果的積極回購就像一個強大的緩衝機制，可以保護其獲利。透過每年回購價值數百億元的股票，即使營收停滯不前，蘋果仍可實現每股獲利成長。

另一方面，看跌者承認蘋果的龐大規模，但也認為這個笨拙的巨頭已過了巔峰。

以莫漢(Wamsi Mohan)為首的美國商銀分析師提到指出，「看跌者質疑蘋果是否即將迎來能夠重新點燃大幅成長的『下一個大事件』，或者該公司目前是否已基本處於創新周期的成熟階段，依賴於漸進式改進和配件。」

看漲者將蘋果的服務業務視為成長引擎，而看跌者則指出，其成長速度較前幾年有所放緩，削弱了蘋果擴張論的一個支柱。為了因應智慧型手機 市場日趨成熟和升級周期延長，蘋果依靠服務收入來緩解設備銷售放緩帶來的衝擊。但指望推出更多服務和產品來繼續從用戶群榨取更多訂閱收入是不切實際的。

高關稅的威脅對蘋果的前景毫無益處。但如果回顧過去，就會發現這家科技巨頭的長期抱負面臨的重大質疑顯然與貿易政策無關。