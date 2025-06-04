我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

財經簡訊

財經新聞組／整理

Klarna推金融卡向銀行轉型

瑞典金融科技公司Klarna以其廣受歡迎的「先買後付」服務而聞名，如今正推出自家Visa金融卡，力求將業務多元化，不局限於短期信貸產品。該公司宣布正在美國部分客戶中試用這款名為Klarna Card的產品，之後計劃在全美推廣。該公司還表示，Klarna Card將於今年稍晚在歐洲推出。此舉凸顯出Klarna在備受期待的首次公開募股(IPO)之前持續努力，力求擺脫「先買後付」(BNPL)潮流的代言人形象，成為一家更具包容性的銀行服務商。

Meta向星座能源購買核電

Meta與Constellation Energy簽署為期20年的核電購買協議，延續了科技巨頭與產業聯手以滿足資料中心日益增加的電力需求趨勢。從2027年6月開始，Meta將從Constellation Energy位於伊利諾州的克林頓清潔能源中心購買約1.1千兆瓦的電力，這相當於該中心一座核反應爐的全部發電量。兩家公司表示，這項長期協議將支持該工廠的持續運作及其重新獲得許可。如果沒有Meta的承諾，該工廠在自2017年以來一直依賴的零排放信用額度到期時面臨關閉的危險。

阿拉斯加航空明年首航羅馬

阿拉斯加航空計劃明年開通西雅圖直飛羅馬航線。開通這條新航線主要得益於去年收購了夏威夷航空及其遠程飛機機隊。該航線將於明年5月首航，並將於今年秋季開始銷售。該航線每周4班，使用波音787-9夢幻機；這些飛機在合併後納入公司機隊。阿拉斯加航空計劃在2030年前從西雅圖增加一系列遠距國際目的地。阿拉斯加航空上個月開通飛往東京成田國際機場的航線，並計劃9月開通首爾航線。

Dollar General升全年財測

Dollar General上季利潤和銷售額超出預期，調升全年財測目標；與其它零售商調降財務目標並因關稅而對消費者支出保持謹慎的態度形成鮮明對比。從歷史上看，一元商店更有機會抵禦更嚴峻的經濟形勢，因為消費者會在這些門市購買更便宜的商品，以節省預算。Dollar General目前預計全年同店銷售額成長率在1.5%至2.5%之間，而先前的目標為1.2%至2.2%。該公司還將年度每股獲利目標下限調升10分至5.2元，上限保持不變，為5.8元。

Meta 西雅圖 瑞典

上一則

中國年輕人理財 轉向擁抱「新三金」

下一則

受限永續燃料、新機供應 航空業仍堅持2050年淨零排放目標

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
Meta擬開放AI製作廣告 押注自動化是未來趨勢

Meta擬開放AI製作廣告 押注自動化是未來趨勢
阿拉斯加男子遭700磅巨石壓住 妻子扶著他的臉離水 受困3小時獲救

阿拉斯加男子遭700磅巨石壓住 妻子扶著他的臉離水 受困3小時獲救
搶國防商機 Meta開發AI軍用頭盔 強化士兵感知、偵查能力

搶國防商機 Meta開發AI軍用頭盔 強化士兵感知、偵查能力

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45
美國銀行（BofA）分析師認為，川普提倡低稅收、低關稅及低利率的政策三連發，可能讓投機風氣再起，並在市場上引發新一輪泡沫危機。（歐新社）

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

2025-05-31 18:22

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘