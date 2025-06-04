Klarna推金融卡向銀行轉型

瑞典 金融科技公司Klarna以其廣受歡迎的「先買後付」服務而聞名，如今正推出自家Visa金融卡，力求將業務多元化，不局限於短期信貸產品。該公司宣布正在美國部分客戶中試用這款名為Klarna Card的產品，之後計劃在全美推廣。該公司還表示，Klarna Card將於今年稍晚在歐洲推出。此舉凸顯出Klarna在備受期待的首次公開募股(IPO)之前持續努力，力求擺脫「先買後付」(BNPL)潮流的代言人形象，成為一家更具包容性的銀行服務商。

Meta 向星座能源購買核電

Meta與Constellation Energy簽署為期20年的核電購買協議，延續了科技巨頭與產業聯手以滿足資料中心日益增加的電力需求趨勢。從2027年6月開始，Meta將從Constellation Energy位於伊利諾州的克林頓清潔能源中心購買約1.1千兆瓦的電力，這相當於該中心一座核反應爐的全部發電量。兩家公司表示，這項長期協議將支持該工廠的持續運作及其重新獲得許可。如果沒有Meta的承諾，該工廠在自2017年以來一直依賴的零排放信用額度到期時面臨關閉的危險。

阿拉斯加航空明年首航羅馬

阿拉斯加航空計劃明年開通西雅圖 直飛羅馬航線。開通這條新航線主要得益於去年收購了夏威夷航空及其遠程飛機機隊。該航線將於明年5月首航，並將於今年秋季開始銷售。該航線每周4班，使用波音787-9夢幻機；這些飛機在合併後納入公司機隊。阿拉斯加航空計劃在2030年前從西雅圖增加一系列遠距國際目的地。阿拉斯加航空上個月開通飛往東京成田國際機場的航線，並計劃9月開通首爾航線。

Dollar General升全年財測

Dollar General上季利潤和銷售額超出預期，調升全年財測目標；與其它零售商調降財務目標並因關稅而對消費者支出保持謹慎的態度形成鮮明對比。從歷史上看，一元商店更有機會抵禦更嚴峻的經濟形勢，因為消費者會在這些門市購買更便宜的商品，以節省預算。Dollar General目前預計全年同店銷售額成長率在1.5%至2.5%之間，而先前的目標為1.2%至2.2%。該公司還將年度每股獲利目標下限調升10分至5.2元，上限保持不變，為5.8元。