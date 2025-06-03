我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

抗拒iOS設備與競品更相容 蘋果挑戰歐盟命令

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

蘋果公司將挑戰歐盟反壟斷監管機構的命令。該命令明確規定了蘋果公司依據《數位市場法》(DMA)必須使其iOS作業系統與競爭對手科技公司的產品更加相容。

去年3月，歐盟執行機構告知蘋果公司，應該努力使其iOS設備與競爭對手的產品更加相容，從應用程式到耳機再到虛擬實境頭戴裝置，以遵守DMA遏制大型科技公司市場力量的互通性規則。

這意味著允許軟體開發商和設備製造商取得蘋果作業系統中通常僅供該公司自有產品使用的某些功能，例如允許某些通知顯示在競爭對手公司的可穿戴技術上。

蘋果公司於5月30日就該決定向位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴。

蘋果發言人表示，「蘋果設計的技術重點在實現無縫協作，從而為用戶提供他們喜愛並期望從我們產品中獲得的獨特體驗。歐盟的互通性要求威脅著這個基礎，同時創建了一個不合理、成本高昂且扼殺創新的流程。」並稱這些規定「存在嚴重缺陷」，同時並補充說，歐盟行政部門的命令迫使蘋果與競爭對手共享敏感訊息，並對歐洲客戶構成安全風險。

發言人指出，「一些公司已經要求獲取我們用戶最敏感的數據：從通知內容到設備上儲存的每個WiFi網路的完整歷史記錄。這使得它們能夠取得甚至蘋果公司都無法看到的個人資訊。」「我們代表他們對這些決定提出上訴，也是為了維護我們歐洲客戶期望的高品質體驗。」

在去年12月歐盟委員會提出蘋果應採取措施確保其作業系統能夠與競爭對手的產品相容後，蘋果公司拒絕了Meta Platforms提出的相容請求。

如果歐盟認定企業違反規定，將面臨最高相當於全球年營業額10%的罰款。在極端情況下，委員會也可以命令企業分拆部分業務。

歐盟 iOS Meta

上一則

弱勢美元成套利交易融資工具 轉投印尼盾、韓元…報酬高

下一則

IATA下修今年航空業獲利 油價大減效應仍可望賺贏去年

延伸閱讀

歐盟擬限制中國醫療器械准入 歐盟中國商會發聲

歐盟擬限制中國醫療器械准入 歐盟中國商會發聲
香格里拉對話 美歐對亞洲意見分歧 歐盟稱「與太平洋安全休戚與共」

香格里拉對話 美歐對亞洲意見分歧 歐盟稱「與太平洋安全休戚與共」
新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？
英手機品牌自曝市占僅0.1% 話鋒一轉砲轟蘋果無聊又失敗

英手機品牌自曝市占僅0.1% 話鋒一轉砲轟蘋果無聊又失敗

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手