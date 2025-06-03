弱勢美元成套利交易融資工具 轉投印尼盾、韓元…報酬高

南韓貨幣是美元套利交易的熱門新興貨幣標的之一。（歐新社）

自川普就任總統以來，美元一直處於疲軟狀態，使其成為熱門「套利」交易(carry trade)的首選融資貨幣 ，從而推動大量資金流入高收益的新興市場貨幣。

基金經理人表示，以美元融資的印尼 盾、印度盧比、巴西雷亞爾、土耳其里拉等貨幣的套利交易再度盛行。

在典型的貨幣套利交易中，投資人使用借入成本低的貨幣來投資更高收益率的貨幣。如果借入的貨幣貶值，回報就會增加。

傳統上，美元在此類交易中不如日圓或瑞士法郎受歡迎，但隨著川普的貿易戰引發經濟衰退擔憂，投資人撤離美國國債，美元已成為首選融資貨幣。

蘇黎世資產管理公司Vontobel投資組合經理人維爾馬森(Carl Vermassen)說：「新興市場本幣之前被迴避的原因很簡單：在美元強勢時期規避本幣風險。」「但由於大多數投資人認為美國例外主義已經結束，情況正在改變。」

美元指數今年以來下跌8.5%，並在4月中旬跌破關鍵的100關口，為近兩年來首見。

這意味著投資人不僅在殖利率 高於美元的盧比和印尼盾等貨幣上找到良好的套利，甚至在韓元等低利率貨幣上也找到相同的報酬。今年韓元領漲亞洲貨幣，兌美元上漲了6.7%。

以3個月期限而論，印度盧比相對於美元的「套利」優勢為2%，印尼盾為1.2%。

巴西雷亞爾的套利利率更高，達9%，但波動性也更大，這意味著如果該貨幣貶值而不是升值，交易可能會出現嚴重損失。雷亞爾未來3個月的預期波動率為8.1%，而盧比為4.7%。

高盛表示，套利交易是其最近與紐約客戶會面時「一個重要話題」，拉丁美洲和歐洲市場的興趣日益濃厚。

荷蘭國際集團(ING Bank)表示。「如果波動性進一步穩定，我們將開始聽到更多關於美元融資套利交易的消息。」「這可能是今年夏天的熱門話題。」