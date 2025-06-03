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弱勢美元成套利交易融資工具 轉投印尼盾、韓元…報酬高

財經新聞組／綜合報導
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南韓貨幣是美元套利交易的熱門新興貨幣標的之一。（歐新社）
南韓貨幣是美元套利交易的熱門新興貨幣標的之一。（歐新社）

自川普就任總統以來，美元一直處於疲軟狀態，使其成為熱門「套利」交易(carry trade)的首選融資貨幣，從而推動大量資金流入高收益的新興市場貨幣。

基金經理人表示，以美元融資的印尼盾、印度盧比、巴西雷亞爾、土耳其里拉等貨幣的套利交易再度盛行。

在典型的貨幣套利交易中，投資人使用借入成本低的貨幣來投資更高收益率的貨幣。如果借入的貨幣貶值，回報就會增加。

傳統上，美元在此類交易中不如日圓或瑞士法郎受歡迎，但隨著川普的貿易戰引發經濟衰退擔憂，投資人撤離美國國債，美元已成為首選融資貨幣。

蘇黎世資產管理公司Vontobel投資組合經理人維爾馬森(Carl Vermassen)說：「新興市場本幣之前被迴避的原因很簡單：在美元強勢時期規避本幣風險。」「但由於大多數投資人認為美國例外主義已經結束，情況正在改變。」

美元指數今年以來下跌8.5%，並在4月中旬跌破關鍵的100關口，為近兩年來首見。

這意味著投資人不僅在殖利率高於美元的盧比和印尼盾等貨幣上找到良好的套利，甚至在韓元等低利率貨幣上也找到相同的報酬。今年韓元領漲亞洲貨幣，兌美元上漲了6.7%。

以3個月期限而論，印度盧比相對於美元的「套利」優勢為2%，印尼盾為1.2%。

巴西雷亞爾的套利利率更高，達9%，但波動性也更大，這意味著如果該貨幣貶值而不是升值，交易可能會出現嚴重損失。雷亞爾未來3個月的預期波動率為8.1%，而盧比為4.7%。

高盛表示，套利交易是其最近與紐約客戶會面時「一個重要話題」，拉丁美洲和歐洲市場的興趣日益濃厚。

荷蘭國際集團(ING Bank)表示。「如果波動性進一步穩定，我們將開始聽到更多關於美元融資套利交易的消息。」「這可能是今年夏天的熱門話題。」

貨幣 殖利率 印尼

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