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Fed官員：貿易政策不確定性消除利率有望下調 目前可耐心觀望

編譯季晶晶／綜合外電
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芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比。（路透）
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比。（路透）

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）重申，美國經濟表象之下看起來良好，如果圍繞貿易政策的不確定性得到解決，聯準會可以繼續降息；而達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（Lorie Logan）認為，聯準會在評估通膨和就業面臨的風險時可以保持耐心。

古斯比周一在愛荷華州達文波特的一場討論表示，「如果我們能夠度過這個顛簸時期，（聯準會維持物價穩定和實現充分就業的）雙重使命在我看來仍然相當不錯，而且我認為我們可能處於這一路徑。」

聯準會官員在2024年底實施了一系列降息後，今年來維持基準利率不變。他們對短期內採取進一步行動持謹慎態度，並強調川普的全面關稅措施令通膨和就業使命面臨的風險加劇。

古斯比說：「我認為，目前公布的數據，顯現的直接影響令人驚訝地微弱。我們不知道這種情況在未來一兩個月內是否還會持續下去。」

同日，蘿根在達拉斯聯準銀行主辦的銀行業會議上表示：「我們看到，雙重使命面臨的風險似乎相當均衡，這讓我們有條件耐心等待數據，如果我們獲得了確實改變了風險平衡前景的重要訊息，我們將做好應對準備。」

聯準會官員表示，可能需要數月時間才能明確政策的全面調整，尤其是貿易政策的變化，及其對經濟的影響。投資人普遍預期，決策者將在6月17日至18日的會議上按兵不動。許多經濟學家已將預期的下次降息時間延遲到下半年。

蘿根重申她的觀點，重要的是確保關稅驅動的物價上漲不會導致通膨持續攀高。她的許多同事也認同這個觀點。

這位達拉斯聯準銀行總裁補充表示，政策制定者應該密切關注調查指標和基於市場的指標。她表示，基於市場的指標一直比較穩定，但可能因為流動性問題的干擾而出現扭曲。

聯準會 降息 關稅

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