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摩根史坦利預測美元1年內再貶9% 因經濟走緩+降息

編譯劉忠勇／綜合外電
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摩根史坦利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。(路透)
摩根史坦利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。(路透)

摩根史坦利預測，因降息和經濟成長走緩，美元到明年中將回落至疫情期間的水準。

洪巴赫（Matthew Hornbach）在內的摩根史坦利策略師預測，美元指數將下跌約9%，明年此時將跌至91左右。也就是說，受貿易風波影響的美元跌幅將加劇。

策略師在5月31日的報告中說：「我們認為，利率和貨幣市場已經邁入會維持久遠的重大趨勢，會將美元歷經兩年大區間波動後推向更低價位，並導致殖利率曲線更加陡峭。」

摩根史坦利的報告，再添一筆質疑美元走勢的聲浪。摩根大通由Meera Chandan領銜的策略師上周告訴投資者，他們仍然看空美元，並建議押注日圓、歐元和澳幣。

美元指數已自2月高峰下跌近10%，川普的貿易政策削弱了市場對美國資產的信心，也讓全球過去依賴美元的反思。從美國商品期貨交易委員會（CFTC）交易情況來看，這種看空心理尚未達到極致，可見美元還有可能進一步走貶。

摩根史坦利策略師表示，美元疲弱的最大受益者將是歐元、日圓和瑞士法郎。外界普遍認為這些貨幣是取代美元的避險貨幣。他們預測，隨美元走弱，歐元將從目前的1.13升至明年的1.25。英鎊也可能從1.35升至1.45。日圓兌美元目前報143日圓，分析師預測會勁升至130日圓。

摩根史坦利也表示，美國10年期公債殖利率在今年年底會達到4%，並隨聯準會（Fed）降息175個基點在明年大幅下跌。

摩根史坦利 殖利率 貨幣

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