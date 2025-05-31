搶國防商機 Meta開發AI軍用頭盔 強化士兵感知、偵查能力

臉書母公司Meta平台公司將攜手國防承包商Anduril工業公司，為美軍開發新產品。（路透）【作者：吳冠毅，日期：2025-05-31，數位典藏序號：20250530231509670】

臉書母公司Meta 平台公司將攜手國防承包商Anduril工業公司，為美國軍隊開發新產品，包括具備虛擬實境（VR ）和擴增實境（AR）功能的人工智慧（AI ）頭盔，盼藉由串連戰場上的士兵協助他們擊敗敵人。

根據Anduril 5月29日在部落格發表的文章，Meta將聯手Anduril設計、打造和部署一系列功能完整的延展實境（XR）產品，這些產品將強化士兵感知能力，並讓他們在戰場上能以直覺控制自動化平台。Anduril表示，這項合作關係目標是改變士兵監看、感應與整合戰場資訊的方式。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）也是Oculus創辦人，Meta已在2014年收購這家VR公司，一筆充滿爭議的政治捐款促使Meta創辦人祖克柏2017年開除拉奇。拉奇向科技Podcast「Core Memory」透露，Meta和Anduril已開始開發高科技頭盔，這套系統名為「EagleEye」。

EagleEye將搭載強化聽力與視力的感測器，讓士兵能發現在數英里外飛行的無人機或隱藏目標。EagleEye也能讓士兵操作以AI驅動的武器系統並與這些系統互動，Anduril自動化軟體與Meta AI模型，將是這些裝置的根基。

拉奇說：「很榮幸能再度與Meta合作，我的使命長期以來一直是把戰士改造成科技魔法師，我們與Meta聯手開發的產品能辦到這點。」祖克柏也表示，對與Anduril合作感到驕傲，這項合作關係將有助於保護國內和國外利益的美國軍人取得這些技術。

Meta和Anduril已聯手競標美國陸軍VR硬體裝置合約，該合約價值上看1億美元左右。如果贏得競標，這將是Meta與美國國防部規模最大的合作關係。Anduril表示，無論是否贏得陸軍合約，攜手Meta開發頭盔的計畫都會向前推進；Anduril看好美國其他軍種也會是買家。

Meta去年11月調整「合理用途」政策，讓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等美國軍事承包商能使用Meta大語言AI模型。