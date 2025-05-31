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儲備貨幣地位 歐元挑戰美元

財經新聞組／綜合報導
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歐元趁美元趨弱時機壯大，但專家認為短期內無法取代成為主要儲備貨幣。（路透）
歐元趁美元趨弱時機壯大，但專家認為短期內無法取代成為主要儲備貨幣。（路透）

美國總統川普的關稅政策引發了美國資產的波動；歐洲官員毫不掩飾地希望歐元能趁此機會更加強化地位。

美元是全球最普遍持有的儲備貨幣，占全球外匯儲備近60%，並在石油和黃金等資產的交易中發揮重要作用。美元也是港幣和沙烏地里亞爾等貨幣的掛鉤貨幣。

歐元則位居第二，遠遠落後於美元，約占國際外匯存底的20%。

衡量美元兌一籃子主要貨幣匯率的美元指數自今年年初以來已下跌逾8%。歐洲央行 (ECB)行長拉加德本周表示，推動這些舉措的地緣政治格局變化，為歐洲政策制訂者提供了提升歐元地位的機會，「多邊合作正被零和思維和雙邊權力博弈所取代。」「甚至連該體系的基石主導性美元都存在不確定性。」

她補充說，提升歐元的儲備貨幣地位將為歐洲帶來許多益處，包括降低地區政府的借貸成本、避免匯率波動，以及保護歐洲免受制裁「或其他強制性措施」的影響，「簡而言之，這將使歐洲能夠更好地掌控自己的命運。」

市場觀察家對歐元是否有可能搶占美元的全球外匯存底占比意見不一。

野村證券首席歐洲經濟學家巴克利表示，由於投資人尋求分散投資，他預計歐元未來將有上漲空間，「美元仍是世上最大的儲備貨幣。歐元仍然遠遠落後在第二位，但隨著美國局勢的發展，歐元的走勢正在顯著加強。」

他表示，一些跡象顯示，在當前環境下，投資人可能希望將資金配置到美元以外的資產，「如果考慮拋售美元，歐元是一個顯而易見的選擇。」「我們認為今年年底歐元兌美元匯率可能會升至1.2美元左右。」

自今年年初以來，歐元兌美元匯率已上漲超過9%。如果升至1.20美元，相當於歐元兌美元匯率將比當前價格再上漲約6%。

即使巴克利對歐元的前景持樂觀態度，但FP Markets首席市場分析師希爾認為美元的主導地位「仍然不可撼動」，「就算歐元有歐盟強大的經濟實力支撐，但它仍面臨重大障礙。」「成員國之間的政治分裂以及對美國安全框架的依賴，限制了其全球影響力。」

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