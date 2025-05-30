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川普關稅政策反覆 長期不確定性仍在 美元成最大輸家

財經新聞組／綜合報導
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川普關稅雖暫遭法院禁止，但不確定性仍籠罩市場。（路透）
川普關稅雖暫遭法院禁止，但不確定性仍籠罩市場。（路透）

美國總統川普全面加徵關稅遭到阻止，引發市場歡呼，但長期政策和經濟癱瘓的風險給擔憂長期前景的投資人蒙上更深的陰影。

近兩個月前，川普在「解放日」宣布關稅，股市一度暴跌。但此後有關關稅的說法卻一再暫緩和調整，目前大多數股市已恢復元氣。

川普政府立即對該裁決提出上訴，給風險資產和美元注入一些樂觀情緒，即使只是短暫的。美元是這次混亂關稅決策中最大輸家之一。

景順亞太區全球市場策略師趙耀庭(David Chao)表示，裁決帶來的長期不確定性將對企業造成長期經濟損失，「最大的擔憂是，企業開始延後徵才、資本支出或為這些工廠或製造業員工加薪。」「這肯定會抑制企業獲利，消費也可能受到影響。」

在4月2日川普的關稅衝擊引發市場抗議後，川普暫停大部分進口關稅90天，並誓言與貿易夥伴敲定雙邊協議。

然而，除了本月與英國達成的協議外，其他協議仍然難以達成。

盛寶銀行駐新加坡首席投資策略師查納納(Charu Chanana)表示，目前這項裁決對市場情緒來說「略呈利多」，因為絕大程度地淡化了對經濟成長最悲觀的預期，「川普在上訴之外，也可能改針對特定產業徵收關稅，因此政策不確定性仍然存在。」「企業仍然缺乏明確的方向，政策路徑也仍然不確定。」

安本投資東南亞多元資產投資解決方案主管夏爾馬翁(Ray Sharma-Ong)表示，波動性和政策逆轉是當前交易環境的特徵，投資人也做出相應的反應，「交易和投資組合策略已轉向短期投資操作，投資組合更傾向於戰術性交易，部位集中於與川普政策相關的關鍵催化劑和事件。」

路博邁駐東京投資組合經理岡村圭(Kei Okamura)表示，最終這種貿易不確定性將對投資和經濟成長造成負面影響，迫使執行長和政策制訂者延後重大決策，「這種走走停停的局面對那些需要做出可能需要數年甚至十年才能實施的決策企業毫無益處。」「對於各國央行而言，這個發展只會強化他們的觀望立場。」

川普 關稅 新加坡

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