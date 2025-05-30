55%自中國發貨 百思買獲利遭關稅衝擊 調降全年財測

由於關稅 導致許多消費性電子產品成本上升，百思買上季營收未達預期，並調降全年銷售額和獲利預期。

百思買目前預計2026財年營收為411至419億元，低於先前預期的414至422億元。該公司還預計調整後每股獲利將在6.15至6.30元之間，而先前的預期為6.2至6.6元。

財務長比盧納斯在新聞稿中表示，公司預期關稅將維持在當前水平，並且「消費者行為與我們最近幾季看到的趨勢相比不會發生重大變化」；「並根據歷史經驗，我們將繼續進行情境規劃，並根據情況發展靈活調整。」

第1季財報凸顯出川普不斷變化的貿易政策對許多依賴全球供應鏈的美國企業的衝擊。百思買本周與Abercrombie & Fitch和梅西百貨 等其他公司一樣，因關稅而調降了獲利預期；E.l.f. Beauty等其他公司也因關稅問題拒絕提供全年財測。

執行長巴里在新聞稿中指出，百思買今年的策略重點將有助於公司提高利潤並控制成本。她表示，該公司的目標是改善客戶體驗，加強連接其數位業務和店內業務，推出並發展其第三方市場和廣告業務，並提高效率，「以資助策略性投資並抵消壓力」。

截至5月3日當季，百思買淨利從去年同期的2.46億元或每股1.13元下降約18%至2.02億元和每股95分。扣除健康業務重組費用後的一次性費用，該公司每股獲利1.15元。

第1季營收較去年同期的88.5億元有所下降。

談到關稅，百思買是一個備受關注的品牌，因為它銷售的iPhone、電視、筆記型電腦、廚房電器和許多其他消費性電子產品，通常在中國或亞洲其他地區生產。巴里在3月表示，中國和墨西哥 是該公司兩大商品來源地，產品分別約有55%和20%來自這兩個國家。由於關稅影響，百思買可能不得不提高價格。