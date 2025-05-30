貿易戰拖累 美第一季GDP萎縮0.2% Fed官員憂通膨升溫

在川普亂流下，美國上周初領失業救濟金人數高於市場預期。（歐新社）

美國商務部經濟分析局29日公布，美國第一季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2%，略小於初估值的萎縮0.3%，但依然顯示美國總統川普 發動的貿易戰已拖累美國經濟。聯準會 （Fed）28日公布的上次會議紀錄顯示，幾乎所有決策委員都擔心通膨比預期頑固，強調在調整利率 方面要保持耐心。

美國企業趕在關稅生效前大量進口貨物，使貿易逆差衝上新高，導致上季美國經濟為2022年來首度陷入萎縮。消費支出這具美國的主要成長引擎，也僅成長1.2%，較初估值的1.8%下修。淨出口也縮減4.9個百分點，減幅也比初估值大。

隨著更多數據湧入，GDP數據會歷經多次修正，最終值將於下月公布。

另外，勞工部同日公布，止於5月24日當周的初領失業救濟金人數，比前一周增加1.4萬人至24萬人，高於市場預期的23萬人。經濟學家表示，美國總統川普激進的貿易政策，導致企業難以預做規劃，已促使裁員數上升。

止於5月17日的連續申領失業救濟金人數，也較前一周增加2.6萬人至191.1萬人，凸顯在經濟充滿不確定性之際，已導致企業對增聘人手日益謹慎。

許多美國民眾的待業期已拉長，4月的失業期中位數值為10.4周，較3月的9.8周明顯增加。

根據美國聯準會（Fed）28日公布的上次會議紀錄，決策官員在本月的決策會議上表示擔憂大幅上調關稅將推高物價，並可能引發通膨升溫。

決策官員基本上認同，鑒於經濟不確定性加劇，加上失業率和通膨率雙雙上升的風險增加，他們有理由維持觀望的政策立場，利率按兵不動是審慎之舉。

根據會議紀錄，與會者一致認為，經濟前景的不確定性已提高，因此宜採取謹慎態度，直到政府各項政策調整的經濟效應更加明朗。