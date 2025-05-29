黃仁勳說AI市場仍將「指數級成長」 再批美國對中出口管制政策

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（記者余承翰／攝影）

輝達 （Nvidia）公布財報後，盤後股價大漲約5%，反映市場給予漲聲。執行長黃仁勳 提出穩健營收財測，並表示，AI 運算市場仍將呈「指數級成長」，而且全球對輝達AI基礎設施的需求非常強勁。但他警告說，由於輝達無法再向中國銷售晶片，正損失數十億美元潛在營收。

黃仁勳在與分析師的會議中表示：「現在每個國家都將AI視為下一次工業革命的核心，一種能產出智慧並為各國經濟提供必要基礎設施的新產業。」

他說，「AI正經歷一種指數級成長，尤其是在推論方面的AI已有突破性進展。人們過去擔心AI會出現幻覺問題，或者質疑它是否真的能解決問題。但我認為現在很多人都已經跨越了那道障礙，開始意識到具備代理行為的AI和具有推論能力的AI是多麼地強大與有效」。

憂心美企喪失規模500億美元的中國市場

在這場會議中，黃仁勳也對美中政策發表了激昂評論，表示輝達面臨與中國龐大AI開發者群體關係遭切斷的風險，並指出中國晶片產業已經發展精密，正在逼近美國的領先地位。

黃仁勳在財報會議開場時就對分析師表示，「規模500億美元的中國市場實際上已對美國產業關閉。因此，我們必須對無法銷售或重新利用的庫存進行數十億美元的減記」。

輝達在周三表示，4月時川普政府通知他們，原本已獲批准、專為中國市場設計的「降規版」H20處理器如今必須取得出口許可，等同於立即中止銷售，沒有任何緩衝期。原先若第1季能夠持續銷售H20晶片，營收原本可多出25億美元，但在4月收到政府通知後被迫停止銷售，因此必須對45億美元的庫存減記。

輝達原本也預期本季會有80億美元的H20訂單，現在也必須取消。該公司目前預期本季營收為450 億美元，若無出口限制，原本可高出約18%。

若進一步降低H20的性能 產品將無法實用

黃仁勳認為，出口管制不僅損害輝達，也傷害整個美國。他表示，中國即使沒有輝達的晶片，也會繼續發展，中國的AI研究人員將轉向使用包括華為在內的本土晶片與技術。

他說：「美國的政策建立在中國無法製造AI晶片的假設上。」「這個假設一開始就值得懷疑，現在更被證明是錯誤的。」「問題不在於中國是否會擁有 AI，中國早就已經擁有了。」

在與分析師的會議中，有人向黃仁勳提問是否會開發一款新晶片，以恢復對中國的出貨。黃仁勳表示，輝達無法在進一步降低H20的性能的同時還能保持它的實用性，不過，公司正在思考是否能為中國市場開發某種「有意思」的新產品，但目前尚未有具體計畫；若能設計出合適產品，公司也會與徵詢美國政府。

黃仁勳也藉此機會，再次呼籲美國政府允許輝達向中國供應晶片。他表示，若無法取得這項許可，美國在AI領域的領導地位將不保，中國企業終將自己取得成功。

他說：「失去准入中國AI加速器市場，這個我們認為未來將成長至近500億美元的市場，將對我們未來業務造成重大負面影響，同時有利於我們在中國與全球的外國競爭同業。」

雖然黃仁勳愈來愈公開表達對出口管制政策的不滿，他對美國總統川普的發言仍十分謹慎，畢竟川普一向對公然反對他的人與企業不留情面。

讚揚川普撤回AI擴散規定、協助促成中東AI合作

黃仁勳感謝川普撤回原本準備實施的「AI擴散規定」，這項規定原本要對多數國家設下AI晶片配額。他也讚揚川普協助促成與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的合作，在中東建設大型資料中心。他表示，輝達正在美國本土製造最新的晶片與系統，以呼應川普希望將高科技製造業遷回美國的計畫。

黃仁勳表示：「我們與川普共享這個高度自動化製造的願景」。