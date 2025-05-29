HP調降全年財測 關稅衝擊PC需求 盤後股價一度重挫15%

惠普（HP）調降全年獲利展望，原因是在全球經濟環境依然動盪之際，預期個人電腦（PC）市場僅溫和成長。（美聯社）

惠普 （HP）預測的本季獲利低於市場預期，該公司也調降全年獲利展望，原因是在全球經濟環境依然動盪之際，預期個人電腦（PC）市場僅溫和成長，且美國對中國商品加徵關稅 帶來持續成本影響，消息拖累惠普股價在周三（28日）盤後一度約大跌15%。

這家電腦與印表機製造商在聲明中表示，在截至7月的當前季度，預期剔除一些項目後每股盈餘68美分至80美分，低於分析師平均預估的91美分。回顧上季，每股盈餘71美分，也低於分析師預估的81美分。惠普財務長帕克希爾（Karen Parkhill）表示，關稅影響及HP將製造業務從中國遷出的支出，對獲利造成每股12美分的衝擊。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）受訪時表示，與關稅相關的經濟不確定因素衝擊電腦需求，這種關稅帶來的影響比先前預測時更嚴重。惠普目前正在越南、泰國、印度、墨西哥與美國提升產能。羅爾斯指出，截至6月底，幾乎所有在北美銷售的產品都將於中國以外的地區生產。儘管如此，PC市場將因經濟放緩而以較為溫和的速度成長。

惠普將全年調整後每股盈餘預期調降至3至3.30美元，低於先前預期的3.45至3.75美元，也不如分析師預估的3.49美元。

洛雷斯說：「顯然，當前的經濟環境與2月時大不相同，消費者與部分企業的信心也有明顯變化。」他表示，除了經濟疲弱之外，產業普遍調漲價格也壓抑了需求，「我們認為保持審慎是很重要的」。

惠普股價周三盤後一度重挫15%，稍後跌幅收斂至7.7%；收盤時股價報每股27.20美元，年初至今已下跌16%。

回顧截至4月30日上季，惠普營收成長3.3%，達132億美元，略高於市場平均預估的131億美元。

PC市場近幾季開始出現復甦跡象，但美國總統川普 祭出的關稅措施卻構成復甦阻礙。產業研究機構IDC的數據顯示，今年3月的PC出貨量成長了4.9%。IDC指出，這部分可能是因為客戶搶在川普4月2日宣布的新關稅生效前先行購買。

HP的個人系統業務（包括PC）營收成長7%，達90億美元，高於分析師平均預期的88億美元。

洛雷斯表示，客戶提前購買的影響「相對較小」。「我們預期在第4季前，將能完全抵銷這些與貿易相關的額外成本。」