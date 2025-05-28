我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛從命還不夠？川普政府：領導團隊須有「重大變動」

研究發現 夏威夷火山噴發出黃金及其他貴金屬

Salesforce砸80億美元收購Informatica 增強AI布局

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

Salesforce宣布將以80億元收購雲端資料管理公司Informatica，以支援進軍人工智慧(AI)領域。

Salesforce總裁兼技術長費雪(Steve Fisher)表示：「真正自主、值得信賴的AI代理需要對其數據有最全面的了解。」「Informatica的高階目錄和元數據功能與我們Agentforce平台的結合，正好可以實現這一點。」

根據交易條款，Informatica A類和B-1類普通股的持有人將獲得每股25元的現金。

專注於客戶關係管理軟體的Salesforce表示，將把Informatica的資料目錄、整合、治理、隱私和資料管理服務，整合進其被稱為Agentforce代理的AI解決方案中。

該公司表示，該交易的資金將來自Salesforce資產負債表上的現金和新債務。

這次收購是Salesforce多年來為擴大其產品組合和獲取市場而做出的一系列交易之一。該公司於2021年以277億元收購了Slack；2019年以157億元收購了Tableau；2018年以65億元收購了MuleSoft。

Salesforce執行長班尼歐夫(Marc Benioff)表示，該公司將利用Informatica及其資料雲、MuleSoft和Tableau產品「使自主代理能夠為每家公司提供更智慧、更安全、更具可擴展性的成果」。

私募股權公司Permira和加拿大退休金計畫投資委員會2015年以約53億元的價格將Informatica私有化。但於2021年再次上市。

Informatica執行長瓦利亞(Amit Walia)在聲明中表示：「與Salesforce的聯手代表我們在數據和AI的道路上邁出重要的一步，透過為企業提供其最關鍵資產：數據的變革力量，我們將更能服務企業。」「我們對於如何幫助組織在AI時代充分利用其數據的價值有著共同的願景。」

兩家公司董事會都已批准此交易，預計將於Salesforce的2027財年初完成。

AI 退休金 人工智慧

上一則

美股最錢線/空頭看Nvidia 2因素…漲勢將耗盡

下一則

日本擬減發超長期公債 日債、美債價格應聲勁揚

延伸閱讀

凱特溫斯蕾女兒首挑大樑「腓尼基計劃」合作鬼才名導

凱特溫斯蕾女兒首挑大樑「腓尼基計劃」合作鬼才名導
軟體巨擘Salesforce將以80億收購Informatica 增強AI實力

軟體巨擘Salesforce將以80億收購Informatica 增強AI實力
關稅戰 Z世代年輕人如何面對財務挑戰？

關稅戰 Z世代年輕人如何面對財務挑戰？
以擬兩月內控制75%加薩 醫師被指「可疑」1家9孩遭炸死

以擬兩月內控制75%加薩 醫師被指「可疑」1家9孩遭炸死

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
圖為阿里巴巴集團董事長蔡崇信。(路透)

阿里巴巴蔡崇信暗批美國 籲亞企去這兩地做生意

2025-05-24 09:26
億萬富豪馬斯克。路透

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」

2025-05-20 11:58
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
Google搜尋市占率近期跌破90%，馬斯克對此認為，AI將會廢除傳統搜尋網站的必要性。 （路透）

被取代？Google搜尋市占罕見跌破90% 馬斯克：AI將廢了搜尋

2025-05-26 08:10

超人氣

更多 >
美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到

美國公民兒童若父母沒身分 這些福利將拿不到
「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留

「不出國就沒事」有綠卡、在美50年菲律賓婦人返美遭拘留
學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查
傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應
只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬