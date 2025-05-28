Salesforce砸80億美元收購Informatica 增強AI布局

Salesforce宣布將以80億元收購雲端資料管理公司Informatica，以支援進軍人工智慧 (AI )領域。

Salesforce總裁兼技術長費雪(Steve Fisher)表示：「真正自主、值得信賴的AI代理需要對其數據有最全面的了解。」「Informatica的高階目錄和元數據功能與我們Agentforce平台的結合，正好可以實現這一點。」

根據交易條款，Informatica A類和B-1類普通股的持有人將獲得每股25元的現金。

專注於客戶關係管理軟體的Salesforce表示，將把Informatica的資料目錄、整合、治理、隱私和資料管理服務，整合進其被稱為Agentforce代理的AI解決方案中。

該公司表示，該交易的資金將來自Salesforce資產負債表上的現金和新債務。

這次收購是Salesforce多年來為擴大其產品組合和獲取市場而做出的一系列交易之一。該公司於2021年以277億元收購了Slack；2019年以157億元收購了Tableau；2018年以65億元收購了MuleSoft。

Salesforce執行長班尼歐夫(Marc Benioff)表示，該公司將利用Informatica及其資料雲、MuleSoft和Tableau產品「使自主代理能夠為每家公司提供更智慧、更安全、更具可擴展性的成果」。

私募股權公司Permira和加拿大退休金 計畫投資委員會2015年以約53億元的價格將Informatica私有化。但於2021年再次上市。

Informatica執行長瓦利亞(Amit Walia)在聲明中表示：「與Salesforce的聯手代表我們在數據和AI的道路上邁出重要的一步，透過為企業提供其最關鍵資產：數據的變革力量，我們將更能服務企業。」「我們對於如何幫助組織在AI時代充分利用其數據的價值有著共同的願景。」

兩家公司董事會都已批准此交易，預計將於Salesforce的2027財年初完成。