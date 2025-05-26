中國潮玩Labubu人氣超旺 美國關稅戰火擋不住

「拉布布」長相不算好看，卻有莫名魅力。(新華社資料照片)

香港 藝術家龍家昇打造的北歐森林小精靈絨毛玩偶「拉布布」(Labubu)大受歡迎，全球瘋搶，即使美國對中國課徵高額關稅 ，這款手掌大小的玩偶靠著超旺人氣安然闖關。

「拉布布」有一雙明亮眼睛、尖銳牙齒和頑皮笑容，有各年層的粉絲。內布拉斯加州的醫學院學生娜奧米．林(Naomi Lin)是時尚愛好者，有好幾十個「拉布布」，其中一隻掛在香奈兒(Chanel)包包上，穿著華麗粗花呢套裝，和林配戴的頭帶和手提迷你香奈兒包搭配。

★一偶難求 身價三級跳

「拉布布」長相不算好看，卻有莫名魅力，令人愛不釋手，體型柔軟嬌小，而且可搭配各式服裝。擁有拉布布，就可以像照顧寶寶一樣穿搭各式衣服，舉凡特別的萬聖節南瓜燈服裝、乃至於日常小小牛仔背帶褲。

「拉布布」迷倒全球Z世代、甚至年紀更大的人，粉絲們經常將這款小精靈吊飾掛在手提包、背包和腰帶環上。在許多地方，人們瘋擁到購物中心、排隊好幾個小時，就為了買「拉布布」和其他夥伴。

「拉布布」是一系列玩偶的其中一角，2015年首次出現在「怪獸」(THE MONSTERS)系列故事書中，被裝在神秘「盲盒」(blind box)裡，購買時不知道會拿到什麼。

拉布布和同系列絨毛玩具的經銷商是中國玩具公司泡泡瑪特(Pop Mart)，在中、美市場業績都迅猛成長。2024年這兩大市場拉布布營收達4.1億元，在泡泡瑪特總營收18億元占極大比率。

美國高關稅貿易戰 開打，拉布布等玩偶已被證明足可靠超人氣抵擋戰火。旺盛買氣持續發燒，氣勢未見放緩。

泡泡瑪特2024年在中國以外地區營收也飆升375.2%、達7.03億元。花旗(Citigroup)估計，泡泡瑪特去年在美營收成長895%至900%，實體店面也火熱，洛杉磯到巴黎、再到曼谷，店面處處大排長龍。

泡泡瑪特其他玩偶也深受喜歡；美國網站有Baby Molly、Crybaby、Dimoo、Pucky等至少30款玩偶。

拉布布售價85元，一偶難求，潮流商品交易平台StockX上甚至有店家把價格提高到數百元，粉絲照單全收，娜奧米．林在抖音(TikTok)直播拍賣會上等幾個小時、花好幾百元才搶到一個22吋長、尾巴帶刺的拉布布夥伴玩偶Zimomo。

普林斯頓大學(Princeton University)英語教授安妮．程(Anne Cheng)認為，泡泡瑪特的玩偶銷售暴增反映美國人迷戀亞洲可愛事物，一如長年對凱蒂貓(Hello Kitty)不變的喜愛。即使新冠疫情高峰期美製玩偶受追捧、反亞情緒高張，亞洲可愛玩偶人氣未減。

★盲盒魅力 明星也難逃

在「拉布布」風潮帶動下，小精靈、嬰兒和動物造型鑰匙圈搭順風車大賣，相對平價，多數消費者得以享有可負擔奢華；「盲盒」形式也在名人吹捧下打造為一種身分象徵，南韓流行音樂巨星Lisa說她2024年初迷上盲盒，到世界各地有機會逛泡泡瑪特商店時花光所有的錢。

紐約市美食編輯朵蓉采(Ali Domrongchai)去年剛收到第一個盲盒禮物，她認為，人們不斷在尋找任何能帶來快樂的東西。

「盲盒」不算是全新產品形式，這種購物時不知道包裝裡有什麼的模式引發一波波商品熱潮，從棒球卡到電子遊戲都是，就如同麥當勞(McDonald's)快樂餐(Happy Meal)，買到手打開看才知道拿到什麼玩具。

許多消費者將打開盲盒的那一剎那感受比喻為賭博快感。中國非常關注盲盒成癮的問題，禁止向未滿八歲兒童出售盲盒，屆滿八歲兒童則需要監護人同意才能購買。

★這股狂潮 抗經濟衰退？

泡泡瑪特和多數玩具業者一樣，難免受到美中貿易戰影響。中美5月達成90天貿易休戰協議，美國將對多數中國進口商品的145%關稅降至30%，中國也將125%報復性關稅降至10%。

泡泡瑪特在官網上說，將承擔關稅費用，顧客無須支付任何額外關稅；但是，4月最新推紮染系列淡色拉布布售價27.99元，比上一款貴六元。

花旗預計，泡泡瑪特將加速供應鏈多元化、提高美國市場訂價、或者優先到其他國家擴點。雖然挑戰當前，泡泡瑪特在香港上市的股票今年初以來一直超過騰訊(Tencent)和阿里巴巴(Alibaba)。

仿製風潮總是緊跟在流行風之後，買不到真品拉布布的人已可買到仿製品，取名假以亂真，叫「lafufus」或「fauxbubus」，品質較差、笑容有點奇怪。

盲盒形式則非泡泡瑪特的專利。名創優品(Miniso)、大創(Daiso)等亞洲折扣店在美國有數百家門市，以低於5元出售盲盒玩具，也很受歡迎。