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美債殖利率飆破5% 全球動盪 反映預算赤字膨脹帶來風險

編譯劉忠勇、任中原／綜合報導
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美國30年期公債殖利率22日一度逼近2007年以來最高水準。 (路透資料照片)
美國30年期公債殖利率22日一度逼近2007年以來最高水準。 (路透資料照片)

美國總統川普主導的減稅法案22日在國會眾議院以微弱優勢闖關成功，接下來將送交參議院。儘管接下來可能面臨更大的挑戰，但仍代表法案得以推進。此案將避免美國民眾和企業年底稅負上升，但代價是美國的債務負擔會更沉重。

在川普猛烈攻勢下，眾議院以215票贊成、214票反對、1票棄權，通過該法案，現已提交參議院審議，部分共和黨議員正要求對其大幅修改。議員計畫最遲8月進行投票表決。該法案的內容還包括把美國債務上限提高4兆美元，否則按照財政部的預測，美國可能最早會在8月或9月面臨債務違約風險，這讓法案的通過更顯緊迫。

消息傳出後，美國30年期公債殖利率22日一度升到5.12%，攀抵2023年10月以來盤中最高，並逼近2007年以來最高水準，10年期公債殖利率也離5%更近。債市嚴正警告川普和國會：預算赤字膨脹帶來風險。

不只美國，全球主要經濟體的長期公債同時遭難，顯示公債市場的「義勇軍」已開始對政府強力揮鞭。美國30年期美債殖利率站上5%，絕對是一大震撼；英債30年期殖利率也升到1997年高點，日債殖利率更創歷史新高，顯示全球投資人都更不願意借長期資金給政府。

美國財政部20日標售160億美元的20年期公債，利率為5.047%，是美國2020年推出20年期公債以來最高，遠高於一個月前的4.810%，且外國央行等間接投標者參與度降低，投標倍數從2.63倍降至2.46倍，使有義務買下公債主要經紀商採購其中16.9%，高於平均的15.1%。  

摩根大通資產管理基金經理人米斯拉說：「債市向決策者發出警告，財政難以為繼的問題不容忽視。」「這不僅是債市的問題，現在這些疑慮已經開始影響到風險胃口，股市和信用市場也在密切關注。」

從財政赤字來看，能理解為何債市感到焦慮：美國債務占比約為100%，去年光是利息支出就達約8,800億美元，超過國防預算。

殖利率 川普 財政部

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