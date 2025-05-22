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聯合健康再爆不當行為 股評下修至「減碼」加劇集團困境

財經新聞組／綜合報導
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英國《衛報》報導，聯合健康集團祕密向療養院支付費用以減少醫院轉院費用，加劇了該醫療集團的困境。

《衛報》引述調查結果表示，這項措施是該公司一系列削減成本策略之一，雖然為該公司省下數百萬美元，但也可能會危及病患的健康。

聯合健康集團回應指出，「美國司法部調查了這些指控，採訪了證人，並獲得數千份文件，證明指控中存在重大事實錯誤。」且司法部在調查多年審視所有證據後，已拒絕追究此事。

在《華爾街日報》最近報導司法部已開始對該公司可能存在的醫療保險欺詐行為進行刑事調查後，該公司股價遭受重創。執行長威蒂意外離職，並於上周撤回2025年財測。

匯豐銀行將該股評級從「持有」下修至「減碼」，並將目標價降至270美元的低點。

匯豐銀行分析師在報告中寫道：「新任執行長有機會從頭開始，但獲利成長面臨風險以及政策不確定性。」

該公司任命前執行長漢姆斯利(Stephen Hemsley)回鍋，希望他的經驗能扭轉這家醫療保健巨頭的局面，並帶領其度過當前的危機。

該醫藥經紀公司表示，醫療成本上升、藥品定價壓力及其藥品福利管理部門OptumRx以及潛在的醫療補助資金削減，可能會擾亂該公司的復甦進程。

過去12個月，聯合健康集團面臨著多項重大挑戰，包括其技術部門遭到網路攻擊，影響約1.9億人；一份針對其醫療保險計費方式的調查報告，以及醫療成本意外飆升，損害了其利潤。

Wedbush全球股票交易總經理馬努埃利安(Sahak Manuelian)表示：「對於聯合健康集團來說，消息似乎只會越來越糟。」「對投資人來說這是一個艱難的局面，他們很難對資金投入使用抱有任何信心。所以不幸的是，我們只能拭目以待，看看事情會如何發展。」

醫療保險 司法部 匯豐

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