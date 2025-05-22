聯合健康再爆不當行為 股評下修至「減碼」加劇集團困境

英國《衛報》報導，聯合健康集團祕密向療養院支付費用以減少醫院轉院費用，加劇了該醫療集團的困境。

《衛報》引述調查結果表示，這項措施是該公司一系列削減成本策略之一，雖然為該公司省下數百萬美元，但也可能會危及病患的健康。

聯合健康集團回應指出，「美國司法部 調查了這些指控，採訪了證人，並獲得數千份文件，證明指控中存在重大事實錯誤。」且司法部在調查多年審視所有證據後，已拒絕追究此事。

在《華爾街日報》最近報導司法部已開始對該公司可能存在的醫療保險 欺詐行為進行刑事調查後，該公司股價遭受重創。執行長威蒂意外離職，並於上周撤回2025年財測。

匯豐 銀行將該股評級從「持有」下修至「減碼」，並將目標價降至270美元的低點。

匯豐銀行分析師在報告中寫道：「新任執行長有機會從頭開始，但獲利成長面臨風險以及政策不確定性。」

該公司任命前執行長漢姆斯利(Stephen Hemsley)回鍋，希望他的經驗能扭轉這家醫療保健巨頭的局面，並帶領其度過當前的危機。

該醫藥經紀公司表示，醫療成本上升、藥品定價壓力及其藥品福利管理部門OptumRx以及潛在的醫療補助資金削減，可能會擾亂該公司的復甦進程。

過去12個月，聯合健康集團面臨著多項重大挑戰，包括其技術部門遭到網路攻擊，影響約1.9億人；一份針對其醫療保險計費方式的調查報告，以及醫療成本意外飆升，損害了其利潤。

Wedbush全球股票交易總經理馬努埃利安(Sahak Manuelian)表示：「對於聯合健康集團來說，消息似乎只會越來越糟。」「對投資人來說這是一個艱難的局面，他們很難對資金投入使用抱有任何信心。所以不幸的是，我們只能拭目以待，看看事情會如何發展。」