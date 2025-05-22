關稅嚇跑消費者 VF Corp促銷未奏效 Q4營收低於預期

服裝和鞋類製造商VF Corp第4季營收未達預期，因為嚴峻的宏觀經濟環境抑制了消費者需求。

這家總部位於科羅拉多州丹佛的公司表示，它已做好充分準備應對不斷變化的全球貿易形勢，但與潛在貿易戰相關的經濟衰退擔憂已使消費者在支出方面更加謹慎。

為了應對美國總統川普推出的一系列關稅 措施，許多服裝和配件零售商紛紛縮減訂單並凍結招聘。

關稅已對越南 和印尼等主要製造業中心造成衝擊，這些生產中心在全球運動服裝供應鏈 中發揮著至關重要的作用。

VF Corp表示，正在思考定價調整的下一步行動，並增加對美國的生產和出貨量，這與同行Under Armour最近提高部分產品價格以緩解迫在眉睫的關稅衝擊的言論如出一轍。

根據LSEG彙編的數據，VF Corp第4季營收較上年同期下降5%至21.4 美，低於分析師平均預期的21.8億元。

雖然該公司大力促銷並在假日期間擴大促銷力道，但其試圖精簡產品線並決心以全價出售產品的做法卻進一步疏遠了消費者。

不過，VF Corp第4季調整後每股虧損為13分，低於預計的每股虧損14分，這得益於該公司成功的轉型戰略；該戰略預期2025財年可節省3億元的成本。