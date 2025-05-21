活躍買家專注榨取過往價值 美油氣業併購近乎停滯

2025年，美國石油 業的交易活動已放緩至停滯狀態，預計今年底前的交易活動仍將保持低迷。因為一些活躍的買家專注於從過去的收購中榨取價值，而其他買家則因油價 疲軟和貿易不確定性而抑制了收購興趣。

過去三個月，石油公司在收購上花費了170億元，較2023年第3季交易高峰期大幅下降；當時石油公司在併購上花費了1440億元。

受OPEC+產量上升和貿易緊張局勢再度加劇的拖累，美國基準原油價格近期從1月川普 總統就職前夕的每桶約78元跌至約55元。

Diamondback Energy財務長凡特霍夫(Kaes Van't Hof)在最近的財報電話會議上表示：「我們現在正處於一個噪音和波動性很大的時期，很多事情都無法完成。」「我們所考慮的任何東西都必須極其便宜，但我認為今天還沒有達到這個水平。」

投資人的謹慎也源自於對川普貿易政策的擔憂。即使他努力推動美國鑽探，但貿易緊張局勢可能會抑制成長和需求。

Enverus首席分析師迪特瑪(Andrew Dittmar)表示，「交易活動在2025年上半年結束前可能會保持低迷，但下半年可能會有所回升，特別是如果宣布的貿易協議能夠降低美國經濟衰退的可能性。」並補充說，挑戰找到合適的目標，但投資人不追求同業交易，而是追求績效。

北美最大的頁岩油氣儲量地二疊紀盆地的大多數優質資產已在併購狂潮中被搶購一空，留下的大多是那些在當前低油價形勢下不太可行的油田。這使得交易變得更加困難，因為買家必須謹慎行事，以避免為二流資產支付過高的價格。

標普全球商品洞察副總裁李布藍(Raoul LeBlanc)表示：「沒有人願意用邊緣的土地稀釋自己的投資組合。」