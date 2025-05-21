我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克：特斯拉6月底前在德州測試自駕計程車

中國區域影響力擴大 紐西蘭副總理：太平洋絕不能成為「軍事區」

活躍買家專注榨取過往價值 美油氣業併購近乎停滯

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

2025年，美國石油業的交易活動已放緩至停滯狀態，預計今年底前的交易活動仍將保持低迷。因為一些活躍的買家專注於從過去的收購中榨取價值，而其他買家則因油價疲軟和貿易不確定性而抑制了收購興趣。

過去三個月，石油公司在收購上花費了170億元，較2023年第3季交易高峰期大幅下降；當時石油公司在併購上花費了1440億元。

受OPEC+產量上升和貿易緊張局勢再度加劇的拖累，美國基準原油價格近期從1月川普總統就職前夕的每桶約78元跌至約55元。

Diamondback Energy財務長凡特霍夫(Kaes Van't Hof)在最近的財報電話會議上表示：「我們現在正處於一個噪音和波動性很大的時期，很多事情都無法完成。」「我們所考慮的任何東西都必須極其便宜，但我認為今天還沒有達到這個水平。」

投資人的謹慎也源自於對川普貿易政策的擔憂。即使他努力推動美國鑽探，但貿易緊張局勢可能會抑制成長和需求。

Enverus首席分析師迪特瑪(Andrew Dittmar)表示，「交易活動在2025年上半年結束前可能會保持低迷，但下半年可能會有所回升，特別是如果宣布的貿易協議能夠降低美國經濟衰退的可能性。」並補充說，挑戰找到合適的目標，但投資人不追求同業交易，而是追求績效。

北美最大的頁岩油氣儲量地二疊紀盆地的大多數優質資產已在併購狂潮中被搶購一空，留下的大多是那些在當前低油價形勢下不太可行的油田。這使得交易變得更加困難，因為買家必須謹慎行事，以避免為二流資產支付過高的價格。

標普全球商品洞察副總裁李布藍(Raoul LeBlanc)表示：「沒有人願意用邊緣的土地稀釋自己的投資組合。」

石油 油價 川普

上一則

美股最錢線／史指納入加密股 危機中更安全

下一則

輝瑞擬砸1億美元 入股中國三生製藥

延伸閱讀

「風險太大」關稅仍逾20% 美油氣、農產品短期難出口中國

「風險太大」關稅仍逾20% 美油氣、農產品短期難出口中國
財經簡訊

財經簡訊
阿根廷發現30年最大銅礦脈 估3800萬噸 戰略地位躍升

阿根廷發現30年最大銅礦脈 估3800萬噸 戰略地位躍升
油價跌低點、關稅推高建築成本… 美頁岩油商減少開採

油價跌低點、關稅推高建築成本… 美頁岩油商減少開採

熱門新聞

加州一家沃爾瑪商店。(路透)

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

2025-05-20 20:26
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收

越來越多旅客抱怨：隨身行李中這常用物品被沒收
保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套

保險銷售為賺佣金 誘導老年人掉紅藍卡優勢計畫圈套
川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了

川普嗆別漲價「與中國喬好吞關稅」 沃爾瑪回應了
為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕
拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌

拜登白宮醫師是家族密友 專家：他上任時必然已罹癌