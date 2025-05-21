美上月待售房比去年激增30% 賣家熱情掛牌 買家變挑剔

在傳統的春季購屋旺季，賣家熱情高漲，紛紛掛牌出售房屋；但買家越來越少。

全美大部分地區待售房屋庫存持續激增，但銷售量卻無法跟上。在許多城市，隨著房屋在市場上停留的時間越來越長，不斷變化的市場讓買家越來越挑剔。

其中一個驅動因素是：賣家對掛牌價格設定高標，即使保留還價空間。房源平台Zillow顯示，4月近25%的待售房屋價格有所下降，這至少是2018年以來的最高水準。

經紀公司Redfin發現，3月新上市房屋的掛牌價中位數為創紀錄的46萬9729元，但最終售價卻下降了9%，這是2020年5月疫情 封鎖導致市場嚴重混亂以來，買家和賣家之間最大的差距。

不一致的定價預期反映出，已經擁有住房的人和今年春天首次試圖進入房市的買家之間的財務安全差距越來越大。許多賣家的財務狀況都很寬裕，並從房屋淨值上漲中獲得了豐厚的收益。相較之下，首購族仍然面臨著巨大的負擔能力障礙和不確定的經濟環境，因此正在尋找優惠。

根據Realtor.com數據，4月全美待售庫存較去年同期成長約30%。另一個備受關注的指標掛牌時間也在增加。上個月房屋平均在市場上停留50天，比去年同期多4天，比2022年疫情期間購屋熱潮高峰多20天。