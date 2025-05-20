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高通新CPU為AI打造將建「原生資料中心」 攜手沙烏地開發

財經新聞組／綜合報導
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高通執行長在Computex上，宣布進軍資料中心領域。(路透)
高通執行長在Computex上，宣布進軍資料中心領域。(路透)

高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）19日在台北國際電腦展發表專題演講，預告下半年會有更多行動PC晶片布局，並宣布多元化策略的下一步，將是進軍資料中心市場。他透露，新一代CPU將專為AI時代打造，目標為建構「AI原生資料中心」，以高效能與極低功耗為設計核心，挑戰傳統市場格局。

艾蒙沒有揭露其資料中心產品的細節，但艾蒙說，高通已與沙烏地阿拉伯的業者合作開發相關領域產品。

在AI PC領域方面，艾蒙提到，期待AI PC能帶動AI規模化，先前高通喊出非手機相關營收要邁向220億美元的目標，PC是當中重要的一環，預估到2029年時，在PC領域可達到12%市占率，年營收約40億美元。

艾蒙也說，將與研華科技合作，推出面向工業應用的AI PC，支援製程控制、資產監測、電腦視覺與預測性維護等任務，並強調所有AI皆在裝置端即時運行，滿足低延遲、高可靠性的工業場景需求。

艾蒙最後更釋出關鍵訊號，宣布將進軍資料中心領域。雖未公開細節，但透露其新一代CPU將專為AI時代打造，目標為建構「AI原生資料中心」，以高效能與極低功耗為設計核心，挑戰傳統市場格局。

至於被問到對於機器人領域的規畫，艾蒙表示，高通的核心業務雖然是手機應用，但已拓展至汽車與PC領域。汽車具有移動性、不插電且需高效能運算的特性，與機器人非常相似，高通在機器人領域已與多家公司合作，未來在公司內部將成為與汽車並列的重要新興業務。

談到與台積電的合作關係，艾蒙指出，高通長期以來是台積電的重要夥伴之一，高通也是台積電晶圓製造的重要晶片設計客戶，台積電是半導體製造的領先指標廠商，此外，台灣在PC產業一直具有強大的生態體系，高通與台灣的PC廠商和ODM供應鏈具有深厚關係。

至於應用程式方面，艾蒙也特別提到遊戲領域的突破。他表示，自產品發表以來，高通持續投入遊戲最佳化，目前已有多達1,400款遊戲能在Snapdragon平台上順暢執行，並與全球多家頂尖遊戲工作室展開合作。

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