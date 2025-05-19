為健康少酒 含大麻THC飲料暴紅 商機上看5.71億

含大麻成份的THC飲料近年銷量大增。（取材自Instagram）

在美國，許多人為了健康而少喝酒，擁抱加州式戒癮生活型態(California sober lifestyle)，有節制的吸食大麻 ，含大麻成份的THC飲料因而席捲而來，銷量大增。

THC中文譯為「四氫大麻酚」，是大麻的主要精神活性成分。明尼蘇達州 商店老闆哈珀 (Jon Halper) 2023年6月起在連鎖酒莊Top Ten Liquors銷售THC飲料，含有大麻主要的致醉化合物，大受歡迎。

突然盛行 2年銷量增15%

哈珀說，THC飲料爆炸性銷售前所未見，兩年內銷售比重跳增至15%左右。

2018年農業法案有漏洞，THC飲料製造幾乎可不受監管，得以迅速普及；目前各州正致力理解法條措辭、進而自訂規則，也對這個快速成長的行業前景提出質疑。

飲料業者多年來一直考慮在飲料裡添加THC，但礙於大麻是一級管制品，經營與大麻相關的生意並非易事。銷售大麻相關產品的公司被歸入特定類別，無法享受某些稅收優惠，也較難融資。

因此，飲料業者盡可能避開大麻，直到2018年農業法案出爐，局面翻轉。

這份冗長法案將工業大麻 (Hemp，THC含量不超過0.3%的大麻植物) 合法化，讓合法 THC飲料市場快速成長。

融資、顧問暨研究機構Viridian Capital Advisors董事總經理科倫坡(Frank Colombo)說，沒有人料到會有這麼多以大麻為原料的麻醉品，更不用說採用大麻原料的THC飲料。

長期追蹤THC飲料業的消費者洞察和市場研究公司Brightfield Group數據顯示，2020年全美THC飲料市值約40萬美元，2024年跳增至3.82億美元，預估今年將成長至5.71億美元，還會繼續擴大。

THC飲料製造商得以避開對大麻公司的繁瑣監管。但有些企業主動尋求適居帶(Goldilocks zone)監管，以免因監管過少而讓惡意行為者恣意妄為、導致政府實施禁令，因小失大。

面對THC飲料市場前景，業者樂觀，專家卻不確定。Husch Blackwell律師事務所律師布里肯 (Hilary Bricken) 認為未來充滿坎坷。

飲料業Cann公司2019年推出THC飲料時，僅少數大麻藥局販售；Cann聯合創辦人兼執行長布洛克 (Jake Bullock) 說，當時認為只有藥房才能銷售這類飲品；到了2022年，明尼蘇達州一項新法規對農業法案措辭加以界定，允許某些大麻衍生的THC產品可賣給屆滿21歲的消費者。

Cann目前在全美30州的門市銷售THC飲料、另在至少35州直銷。2024年收入成長70%以上。預計今年成長超過100%。

Cann和其他業者將THC飲料描述為社交滋補品，可帶來輕盈醇厚的興奮感，派對上感覺良好，隔天也不會宿醉。Cann的THC飲料有多種口味，每罐THC含量不超過10毫克，很低，就如同一天可喝幾杯咖啡或葡萄酒。

競爭激烈 藥局酒莊搶賣

消費者總在尋找新型飲料。店裡有各種口味的益生元汽水(prebiotic sodas)、植物茶、搭配各種牛奶的罐裝拿鐵、氣泡水、無酒精啤酒等。

Cann也加入競爭行列，2023年推出無卡路里飲品Hi Seltzer，有水果口味，THC含量5毫克，每個月銷售量120萬到150萬罐，甚至供不應求。

BRĒZ是另一THC飲料品牌，使用猴頭菇萃取物，2023年以來銷量飆升。公司創辦人兼執行長諾斯比施(Aaron Nosbisch)說，2024年營收約2800萬元，今年預計達7500萬元。

酒類業者也跨足市場。伊利諾州芝加哥釀酒公司Hopewell Brewing Company聯合創辦人李和另兩位聯合創辦人推出Choom，是THC罐裝氣泡飲，以柑橘口味為主。

體系雜亂無章 前景未卜

兩年前成立的大麻飲料聯盟 (Hemp Beverage Alliance ) 在官網分享劑量、年齡限制等監管原則。各大品牌也向經銷商、零售商 和消費者宣導THC飲料相關知識。但這些自我監管效果有限。

大麻飲料聯盟主席拉克納(Christopher Lackner) 說，應該有指導全美國的聯邦架構。但短期內遙不可及；該聯盟代表北美250多個品牌業者、零售商和分銷商，致力制定有利於行業的州級監管規範。

據統計，截至5月1日，美國半數州已允許銷售含大麻衍生的delta-9 THC飲料，其他州嚴格限制此類飲料的THC含量、徹底禁止銷售、或尚未監管。

在各州決定未來作法之際，聯邦政府可能嚴打或再將大麻定為非法。布里肯律師說，如果食品藥物管理局(FDA)收到越來越多有關兒童接觸大麻、消費者被誤導或出現不良反應的報告，可能加以限制。

農業法是另一問題。

目前立法議程已延至今年稍後，但如果政府決定下一個農業法案將大麻定為非法，將對THC飲料業產生嚇阻效果。業者交相討論下一版農業法案，但無法控制華府動向。