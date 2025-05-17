川普放送利多扳回美股今年頹勢 美債殖利率走高投下新變數

美國公債殖利率走高，勢將為下周美股表現投下變數。（路透）

美中貿易意外緩和，加上美國總統川普中東之敲定多筆大單，帶動史坦普500 指數本周連續五日上漲。不過，因穆迪調降美國債信評等，美股 周五盤後轉而下挫，公債殖利率 走高，勢將為下周美股表現投下變數。

追蹤史坦普500指數的ETF 盤後下跌約1%，美國公債期貨跌至當日低點，且連續三周收黑，創下今年最長跌勢。美國10年期公債殖利率周五收在4.437%。

史坦普500指數周五正常交易時段收漲0.7%，道瓊工業指數上漲332點，那斯達克綜合指數上漲0.5%。一周下來，那指大漲7.2%，史坦普和道指各漲5.3%和3.4%，扳回今年來頹勢。

費城半導體指數本周大漲10.2%，台積電ADR周五收在平盤，但一周漲勢也超過10%。本周科技股全面反彈。輝達（NVIDIA）周線大漲16%，超微（AMD）大漲14%，這兩家公司分別和阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯達成人工智慧（AI）晶片的供貨協議。

川普周五在加徵關稅方面又拋出新變數。他表示，美方無法和150個尋求協商的貿易夥伴一一會面，美國將在未來兩到三周內致函貿易夥伴，「告訴他們要付出什麼代價，才能在美國做生意」。不過，美股對此消息似不以為意。

Bleakley Financial Group 投資總監布克瓦（Peter Boockvar）說：「我認為市場現在的心態是，一切會回到關稅戰之前的狀態，一切都會沒事，但我認為世界已經變了。我很難相信目前這種漲勢能夠持續。我當然理解這波反彈，但要撐在這個價位恐怕不容易。」

從歷史紀錄來看，投資人是不該掉以輕心。CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）指出，歷來每三次空頭市場中就有兩次，是那斯達克先出現兩位數跌幅，再反彈至200日均線附近，最後卻再破前低。

美債殖利率若繼續走高，將是另一個變數。穆迪周五盤後將美國信用評等從最高級的 Aaa 調降一級至 Aa1，三大信評機構如今都不再將全球最大經濟體列為「3A」等級。

NatAlliance Securities 主管布瑞納（Andrew Brenner）穆迪此時降評，似在美國國會放話，要他們為抑制財政赤字拿出作為。

美國眾議院稅務委員會周五未能通過共和黨所提的大規模減稅和支出法案，部分強硬的保守派議員基於成本考量反對法案。

Raymond James分析師指出，自2021年以來，美國10年期公債殖利率4.5%是美股的重要分水嶺，一旦突破此關卡，大型股表現將受抑制。