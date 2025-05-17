全球App Store下架要塞英雄

Epic Games表示，在蘋果阻止其熱門遊戲《要塞英雄》(Fortnite)在美國App Store重新上架的嘗試後，Fortnite現已在全球iOS 下架。

Fortnite官方帳號在社群媒體平台X上發文表示：「蘋果阻止我們提交Fortnite，因此我們無法在美國App Store或歐盟 的Epic Games Store上發布iOS版。現在，遺憾的是，iOS版Fortnite將在全球下線，直到蘋果公司解除對它的阻止。」

微軟 Office軟體將不含Teams

微軟願將Office 365和Microsoft 365軟體套件中抽離Teams職場通訊應用程式，以解決歐洲監管機構的競爭擔憂。歐盟執行機構歐盟委員會表示，微軟承諾解決人們對Teams與其廣泛使用的生產力工具如Word和Outlook捆綁銷售的擔憂。

根據其提議，微軟承諾以折扣價提供不含Teams的Office 365和Microsoft 365版本，並允許客戶在現有合約範圍內切換到不帶Teams的工具；微軟還承諾為Teams的競爭對手提供與其他微軟產品的更高互通性，並允許客戶將其資料從Teams轉移到競爭產品中。

股價重創 諾和諾德CEO去職

Wegovy製造商諾和諾德(Novo Nordisk)宣布，執行長約根森(Lars Fruergaard Jørgensen)即將辭職，因最近市場面臨挑戰。

這家丹麥製藥巨頭表示，約根森將繼續留任「一段時間，以支持向新領導層的平穩過渡」。該公司還補充說，正在尋找繼任者，並將在適當的時候發布公告。由於減肥藥物市場競爭日益激烈，加上其下一代療法的試驗結果令人失望，諾和諾德的股價在過去一年遭受重創。

全球股票基金淨流入 7周最大

截至5月14日當周，全球股票基金吸引資金創7周以來最大的單周流入；主因中美貿易戰休戰提振，全球經濟衰退的風險顯著降低。

根據LESG Lipper的數據，當周全球股票基金淨流入195.7億元，為3月26日以來最大單周流入量。投資人淨買入價值128.6億元的美國股票基金，結束持續4周的拋售趨勢。歐洲和亞洲股票基金的淨買入金額也分別達到32.9億元和28.9億元。全球股票產業基金淨流入37.7億元，結束了持續5周的拋售潮。投資人買進科技、工業和金融領域的基金都超過10億元。