我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾瑪史東坎城紅毯「遇襲」驚慌失措 2男神英雄救美

美中關係「很重要」川普稱願意出訪會晤習近平

財經簡訊

財經新聞組／整理
聽新聞
test
0:00 /0:00

全球App Store下架要塞英雄

Epic Games表示，在蘋果阻止其熱門遊戲《要塞英雄》(Fortnite)在美國App Store重新上架的嘗試後，Fortnite現已在全球iOS下架。

Fortnite官方帳號在社群媒體平台X上發文表示：「蘋果阻止我們提交Fortnite，因此我們無法在美國App Store或歐盟的Epic Games Store上發布iOS版。現在，遺憾的是，iOS版Fortnite將在全球下線，直到蘋果公司解除對它的阻止。」

微軟Office軟體將不含Teams

微軟願將Office 365和Microsoft 365軟體套件中抽離Teams職場通訊應用程式，以解決歐洲監管機構的競爭擔憂。歐盟執行機構歐盟委員會表示，微軟承諾解決人們對Teams與其廣泛使用的生產力工具如Word和Outlook捆綁銷售的擔憂。

根據其提議，微軟承諾以折扣價提供不含Teams的Office 365和Microsoft 365版本，並允許客戶在現有合約範圍內切換到不帶Teams的工具；微軟還承諾為Teams的競爭對手提供與其他微軟產品的更高互通性，並允許客戶將其資料從Teams轉移到競爭產品中。

股價重創 諾和諾德CEO去職

Wegovy製造商諾和諾德(Novo Nordisk)宣布，執行長約根森(Lars Fruergaard Jørgensen)即將辭職，因最近市場面臨挑戰。

這家丹麥製藥巨頭表示，約根森將繼續留任「一段時間，以支持向新領導層的平穩過渡」。該公司還補充說，正在尋找繼任者，並將在適當的時候發布公告。由於減肥藥物市場競爭日益激烈，加上其下一代療法的試驗結果令人失望，諾和諾德的股價在過去一年遭受重創。

全球股票基金淨流入 7周最大

截至5月14日當周，全球股票基金吸引資金創7周以來最大的單周流入；主因中美貿易戰休戰提振，全球經濟衰退的風險顯著降低。

根據LESG Lipper的數據，當周全球股票基金淨流入195.7億元，為3月26日以來最大單周流入量。投資人淨買入價值128.6億元的美國股票基金，結束持續4周的拋售趨勢。歐洲和亞洲股票基金的淨買入金額也分別達到32.9億元和28.9億元。全球股票產業基金淨流入37.7億元，結束了持續5周的拋售潮。投資人買進科技、工業和金融領域的基金都超過10億元。

微軟 歐盟 iOS

上一則

中國私募巨頭景林資產加碼台積電、蘋果 清倉NVIDIA

下一則

美股最錢線/沃爾瑪示警：因關稅漲價 只是開始

延伸閱讀

無視負面數據和通膨擔憂 史指連升5日 道指全年由負轉正

無視負面數據和通膨擔憂 史指連升5日 道指全年由負轉正
痛失減重藥市占優勢 前歐洲市值王宣布撤換執行長

痛失減重藥市占優勢 前歐洲市值王宣布撤換執行長
微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背

微軟CEO：OpenAI只有中國DeepSeek R1能望其項背
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
美國總統川普（右）15日在出訪卡達時表示，他曾向蘋果執行長庫克（左）當面要求不要去印度設廠，庫克也答應會增加美國製造。 （路透）

川普開大絕 曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

2025-05-15 04:58

超人氣

更多 >
紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口

紐約年薪15萬軟體工程師因AI被裁員 現住拖車靠外送餬口
標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假

標榜「全麥」的麵包比較健康？如何辨別真假
健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣

健康又長壽 3生肖晚年好命有福氣
巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？
川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋

川普要求卡車司機具英語能力 華人炸鍋