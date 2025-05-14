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暌違近3月 輝達重返3兆美元俱樂部 股價13日漲5.63%

財經新聞組／綜合報導
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輝達(Nvidia)重新加入3兆元俱樂部，為2月28日以來首見。

該股13日上漲5.63%，市值為3.17兆億元。輝達執行長黃仁勳表示，該公司將向沙烏地阿拉伯公司Humain出售超過1萬8000塊最新AI晶片。

川普政府周末將中國進口商品關稅從145%暫時調降至30%，為期90天，標誌著中美貿易戰的降溫。之後所謂的科技「七巨頭」股價也出現了大幅上漲。

過去一年，輝達、蘋果和微軟輪流成為全球最有價值的公司。但輝達已落隊，自1月以來就未能奪得第一的位置。

由於川普貿易戰導致的宏觀經濟不確定性，以及對大型科技公司人工智慧(AI)投資的審查日益嚴格，導致股價承壓。

美國政府已實施有效禁令，禁止輝達晶片向中國銷售，該晶片是其上一代Hopper AI GPU的縮水版本，名為H20。摩根大通分析師蘇爾(Harlan Sur)預測，總體而言，由於H20禁令，輝達本財年將損失高達160億元。

這項禁令正值中國科技公司華為的競爭加劇之際。據傳華為準備開始推出與輝達舊款Hopper晶片競爭的晶片。

同時，川普政府將廢除拜登時代一項全面政策，即所謂的「人工智慧擴散規則」；該規則原定5月開始限制輝達AI晶片向大多數國家出口。

輝達 AI 川普

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