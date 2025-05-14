我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

美中降關稅 大摩點名5產品受惠「蘋果供應鏈更是利多」

記者張瀞文／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
智慧手機先前就列入豁免對等關稅的電子產品項目中。(路透資料照片)
智慧手機先前就列入豁免對等關稅的電子產品項目中。(路透資料照片)

摩根史坦利證券（大摩）在最新出具的「美中削減關稅影響」報告中指出，美中大舉互降關稅，有五大項產品最受惠，包括：智慧音箱、遊戲機、藍牙揚聲器、電視、無線耳機等；而對關稅相當敏感的消費科技產品更是利多，尤其是蘋果供應鏈

大摩分析，消費科技產品最容易受到關稅不確定性影響，尤其是蘋果供應鏈。這次美中暫停關稅戰，可望在近期成為相關供應鏈的利多催化劑。在台系供應鏈中，大摩特別點名鴻海及大立光短期內股價有機會表現出色。

大摩指出，在美國暫時降低關稅後，有五項產品最受惠，也就是在4月9日未獲豁免的電子消費產品。不過，這些產品的「對等關稅」稅率雖暫時降到10%，但由於還有「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）及301條款關稅，因此總關稅稅率並不相同。

在這五類產品中，以智慧音箱及遊戲機的總稅率30%最低，也就是IEEPA稅率20%加上對等關稅10%；其次是藍牙揚聲器及電視的37.5%，除了IEEPA及對等關稅外，再加上7.5%的301條款關稅。

無線耳機總關稅稅率55%最高，除了IEEPA及對等關稅外，再加上高達25%的301條款關稅。

至於先前已豁免對等關稅的電子產品項目，包括智慧手機（包括iPhone）、智慧手表、路由器、伺服器、其他網通產品、平板/筆電、迷你電腦、迷你電腦主機、鍵盤等。

這些產品對等關稅已經是零，但至少還要課徵IEEPA稅，所以總稅率至少為20%，其次是27.5%，最高則是45%，差別在於301條款關稅稅率不同。

在這些產品中，以智慧手機、平板/筆電、鍵盤等三項產品總稅率20%最低；其次是智慧手表、其他網通產品、迷你電腦等三項產品總稅率為27.5%，也就是IEEPA稅加上7.5%的301條款關稅；路由器、伺服器、迷你電腦主機等三項產品總稅率為45%，因為301條款關稅高達25%。

關稅 供應鏈 摩根史坦利

上一則

日產汽車爆25年最慘虧損 裁2萬人、關7廠 暫緩發全年財測

下一則

台積電持續擴大投資 帶旺協力廠

延伸閱讀

從頭上戴的到腳上穿的 這五樣旅行物品恐將因關稅漲價

從頭上戴的到腳上穿的 這五樣旅行物品恐將因關稅漲價
中國經濟成長率 投行調升 最高喊到4.8% 未超出官方5%目標

中國經濟成長率 投行調升 最高喊到4.8% 未超出官方5%目標
川普：對中關稅可能再上調 放話90天未達協議就會有動作

川普：對中關稅可能再上調 放話90天未達協議就會有動作
中國國務院正式公告 對美加徵關稅降至10%

中國國務院正式公告 對美加徵關稅降至10%

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制