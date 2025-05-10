美債殖利率連兩周收高 美銀策略師：宜持有短債、避長債

美國公債價格隨貿易戰緊張氣氛淡化而回落，基準的10年期美國公債殖利率連續第二周收高。（路透）

美國總統川普 宣布與英國敲定第一樁貿易協議，加上聯準會（Fed）貨幣決策結果不出市場所料，華爾街對風險性資產的胃口大開，美國公債價格隨市場緊張氣氛淡化回落，基準的10年期公債殖利率 連續第二周上揚。

道瓊市場數據顯示，對Fed利率決策敏感的美國2年期公債殖利率一周來攀升4.4個基點至3.882%，周線連兩周走高，兩周累計升幅12.1個基點。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

基準的10年期公債殖利率本周升高5.7個基點至4.374%，周線升幅是止於4月11日那周以來最大，且已連兩周走高。30年期殖利率周線同步升高4.1個基點至4.833%，也一連兩周收高。

貿易戰緩和曙光乍現

英國周四率先與美國敲定貿易協議，是川普4月宣布「對等」關稅 以來達成的第一份協議，讓投資人大受鼓舞並期盼更多協議接踵而至，使美國降低對貿易夥伴國加徵的關稅。

備受矚目的美中貿易談判周末在日內瓦登場，投資人期待美國財長貝森特和貿易代表葛里爾與中國官員會晤後，能傳出好消息。川普對其他國家祭出的「對等」關稅已暫緩90天，但對中國進口貨重課145%的稅率仍維持不變。

川普日前表示，對中國關稅若降到80%「看來適宜」，似乎是在美中談判前夕釋出下調關稅的善意。但分析師認為，80%的稅率水準仍然太高，可能砸沉周末的談判。

Fed果如預期按兵不動

之前，Fed貨幣政策會後決議維持利率目標區間在4.25%~4.5%不變，與市場預期相符。川普近來頻頻催促Fed主席鮑爾降息，一度還威脅要開除鮑爾。

鮑爾在會後記者會上表明，川普的言論對聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策「毫無」影響。鮑爾並提到，川普的關稅可能「延誤」央行達成法定職責，即穩定物價和就業最大化。

後續市場關注焦點

除了屏息觀望華府與中國及其他國家的貿易談判進展之外，投資人也將緊盯下周二（13日）公布的美國4月消費者物價指數（CPI）報告。分析師認為，4月CPI數據可能變動不大，因為川普關稅對物價即使造成影響，那些衝擊可能也要再過一陣子才會反映在官方通膨指標上。

投資人也將從下周四出爐的零售報告，以及周五的新屋開工和消費者信心數據，找尋關稅是否已打擊美國景氣和經濟展望的線索。

美銀策略師建議持有短債

精準料中美股今年漲勢將洩氣的美銀證券（BofA）投資策略師哈奈特表示，他認為貿易戰終究會達成妥協、敲定一些協議，整體關稅稅率勢必降下來。但有別於目前經濟學家的共識預測，哈奈特認為，關稅稅率提高到頭來將導致通貨緊縮壓力。

哈奈特表示，川普宣布任何新的貿易協議，可能觸動美股短暫漲勢，但投資人應視作「逢高賣出」的機會。

他此刻更擔心的是美國公債市場遭遇賣壓，特別是長天期公債，那將觸動資本重新配置，而新一波撤離美國市場的資本外流可能規模更大、更急促，導致市場失序且動盪不已。因此，川普和鮑爾能不能穩住美債殖利率曲線的長端，至關重要。

哈奈特建議目前宜持有短天期公債，直到Fed降利率或川普落實減稅政策為止。