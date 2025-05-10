美股安了？美銀：慎防慢錢也撤離 投資主題宜聚焦「BIG」

總統川普發動的貿易戰有降溫跡象，美股近來已大致收復4月初宣布「解放日」關稅後跌掉的失土。（美聯社）

總統川普發動的貿易戰 有降溫跡象，美股 近來已大致收復4月初宣布「解放日」關稅後跌掉的失土。所以，警報解除了嗎？美銀證券投資策略師哈奈特對此提出一番解析，可供投資人參考。

哈奈特對市況的看法常與市場共識相反，早在去年底他就預言美股今年漲勢將失去動能，結果真如他所料。如今，美股在歷經四個月瘋狂波動後，美銀的多空交易指標已稍微偏向多方。

哈奈特接受MarketWatch訪問時表示，現在是他今年來對美股最樂觀的時刻。他指出，美銀4月全球基金經理人調查顯示，看空程度是本世紀來數一數二高的，由於他把這項調查當「反指標」來看，所以美股最近迅速反彈並收復失土，他一點也不訝異。

他說，去年底美銀基金經理人調查顯示，投資人加碼美股程度創新高，反映他們認為美股2025年表現會持續稱冠全球，但當時他就對市場一面看漲的氣氛不以為然。

今年初，哈奈特偏好的投資主題是「BIG」：債券（Bond）、國際（International）和黃金（Gold）。他並建議避開與BIG犯沖的資產：股票、美國資產和美元。

結果，國際股市今年表現超越美股，金價迭創新高，美國公債小漲，如標普美債指數今年來漲2%。美元則走勢蹣跚。

哈奈特警告，「美國例外論」概念交易近來有起色，但仍然脆弱。他說：「全世界對美國資產過度投資的程度仍大，而其中一大部分並未做避險。」

他認為，「熱錢」（fast money）撤離已大致完成，但長期投資資金撤退是緩慢過程（可謂「慢錢」），許多機構投資基金尚未依據新的世界秩序調整投資組合，一方面是出自於預期保護主義政策可能難以為繼，但惰性是更大因素。

據哈奈特研判，貿易戰將會走向妥協，達成一些貿易協議 ，整體關稅稅率必將降低。不過，他認為，新貿易協議宣布時或許會觸動美股短暫大漲，但應視之為逢高賣出機會。儘管今年來美元走貶，他仍持續作空，因為除非聯準會（Fed）出手降利率，否則得靠美元貶值支撐經濟。

換言之，「BIG」主題現在依然適用。