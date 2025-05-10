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美股最錢線/數據周將至 觀察領漲族群輪動

財經新聞組／綜合報導

投資人將迎來繁忙的一周經濟數據，關注美股領漲的防禦性類股是否會被取代，這代表投資人對風險的偏好有所增強。

史坦普500指數2025年至今下跌3.7%，因為人們對川普總統的關稅對經濟造成的損害感到擔憂；但通常被視為市場最佳避險領域的消費必需品和公用事業類股今年分別上漲5%和5.6%。

投資人尋求這些集團的庇護，因為這些企業被認為相對不受經濟放緩的影響，而且往往會提供豐厚的股利。

然而，最近隨著美股從過去一個月的低點反彈，科技、工業和非必需消費品等與樂觀的經濟情緒或「風險偏好」投資人行為更相關的類股表現優異。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師盧思齊尼(Mark Luschini)表示，領漲類股從防禦性產業轉向金融或能源等與經濟緊密相關產業，可能「顯示投資人對經濟前景重新燃起一些本能精神」。

即使今年以來的數據顯示經濟具有韌性，但信心調查和其他「軟數據」一直疲軟。

宏利漢考克投資公司聯席首席投資策略師米斯金(Matthew Miskin)表示，「所有宏觀投資人都在努力解決的問題是：這是僅反映在股市防禦傾向中的情緒放緩，還是更根本的原因？」

未來一周的經濟數據將帶來重要的觀點：13日公布的4月消費者物價指數(CPI)將為通膨趨勢提供最新解讀；而15日公布的4月零售額則為了解消費者支出提供了最新的窗口。

雖然關稅帶來的經濟影響尚不明確，但人們普遍擔心進口稅將推高物價並減緩經濟成長。

米斯金表示，如果CPI高於預期，且零售額低於預期，可能引發對「滯脹」的擔憂，可能會給股市帶來壓力。

除了數據之外，未來一周將有更多美國企業公布財報業績，其中包括零售巨頭沃爾瑪，其財報將提供有關消費者行為和進口商品成本的分析。（財經新聞組）

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