我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10歲喪父女童屢遭霸凌群毆 影片曝光竟被學校開除

比爾蓋茲未來20年將捐所有身家 抨擊馬斯克這件事

史坦普500指數連兩日上漲 川普緩和對華言論並號召立即買股

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
史坦普500指數周四連續第二日上漲。（路透）
史坦普500指數周四連續第二日上漲。（路透）

美國股市周四上漲，對經濟敏感的行業領漲，因為投資人對美國和英國達成的新貿易協定感到高興，而美國總統川普表示，他相信這個周末與中國開始的貿易談判有望取得切實進展，還說談判順利就可能下調關稅

道瓊工業指數上漲254.48點，或0.62%，至41368.45點，史坦普500指數上漲32.66點，漲幅0.58%，至5663.94 點，那斯達克指數漲189.98點，或1.07%，至17928.14點。

作為協議的一部分，英國同意將對美國商品的進口關稅從5.1%降至1.8%，並擴大美國商品的進口准入，而美國維持對英國商品10%的基準關稅。

川普表示，貿易消息利多加上共和黨推動立法延長和擴大其減稅政策的努力，應是投資人樂觀的理由。他說：「這個國家會到這樣一種地步， 就是大家都最好出去買股票。」  

美英協議豁免勞斯萊斯生產的飛機零部件的關稅後，航空股大漲，史坦普500客運航空指數收盤上漲5.4%，達美航空領漲，急升7.2% 。

美國商務部長盧特尼克表示，英國將購買價值100億美元的波音飛機，推動波音股價上漲 3.3%，成為表現最好的道指成分股。

川普還表示，他預計本周末美中在貿易方面進行實質性談判，如果達成協議，他不會感到意外。

Certuity駐馬里蘭州波托馬克的投資長Scott Welch表示：「今天市場確實對與英國達成協議的消息做出了積極回應。川普是作秀高手，所以當他說本周末在日內瓦舉行的會談將是實質性的，你姑且聽之。但誰也說不準。市場正在尋找一個喘息的藉口，並認為我們將得到一個比不留餘地全球貿易戰更理性的結果。」

在類股方面，非必需消費品股、工業股和能源股表現最佳，醫療保健股和公用事業股跑輸。

羅素2000小型股指數上漲 1.9%，收於關稅首次宣布日4月2日以來最高。

半導體股收盤上漲1%，延續了前一交易日1.7%的漲幅，美國商務部發言人周三表示，川普政府計畫撤銷拜登時代對先進人工智慧晶片出口的限制。

聯準會周三維持利率不變，並表示通膨和失業率上升的風險增加，這讓全球最大經濟體的前景變得更加撲朔迷離。

市場仍然預計聯準將在7月會議上首次降息至少１碼，儘管根據芝商所的FedWatch Tool，市場預計7月降息的可能性已從一周前的92%下降至60%。

在經濟方面，上周初請失業金人數降幅超過預期，一些分析師認為，這表明勞動市場依然穩定，但另一份報告顯示，第1季非農生產率近三年來首次下降。

晶片製造商ARM下跌6.2%，之前該公司發布的一季營收和利潤預測低於華爾街的預期。

川普 關稅 商務部

上一則

不太妙 美Q1勞動生產力下降 近三年首見

延伸閱讀

俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議

俄烏戰爭打不停 川普提出30天停火協議
美英貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入

美英貿易協議 川普：英國擴大牛肉等美產品市場准入
川普下令凍結電動車充電站資金 全美十多州聯手提告

川普下令凍結電動車充電站資金 全美十多州聯手提告
若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大
被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了