史坦普500指數連兩日上漲 川普緩和對華言論並號召立即買股

史坦普500指數周四連續第二日上漲。（路透）

美國股市周四上漲，對經濟敏感的行業領漲，因為投資人對美國和英國達成的新貿易協定感到高興，而美國總統川普 表示，他相信這個周末與中國開始的貿易談判有望取得切實進展，還說談判順利就可能下調關稅 。

道瓊工業指數上漲254.48點，或0.62%，至41368.45點，史坦普500指數上漲32.66點，漲幅0.58%，至5663.94 點，那斯達克指數漲189.98點，或1.07%，至17928.14點。

作為協議的一部分，英國同意將對美國商品的進口關稅從5.1%降至1.8%，並擴大美國商品的進口准入，而美國維持對英國商品10%的基準關稅。

川普表示，貿易消息利多加上共和黨推動立法延長和擴大其減稅政策的努力，應是投資人樂觀的理由。他說：「這個國家會到這樣一種地步， 就是大家都最好出去買股票。」

美英協議豁免勞斯萊斯生產的飛機零部件的關稅後，航空股大漲，史坦普500客運航空指數收盤上漲5.4%，達美航空領漲，急升7.2% 。

美國商務部 長盧特尼克表示，英國將購買價值100億美元的波音飛機，推動波音股價上漲 3.3%，成為表現最好的道指成分股。

川普還表示，他預計本周末美中在貿易方面進行實質性談判，如果達成協議，他不會感到意外。

Certuity駐馬里蘭州波托馬克的投資長Scott Welch表示：「今天市場確實對與英國達成協議的消息做出了積極回應。川普是作秀高手，所以當他說本周末在日內瓦舉行的會談將是實質性的，你姑且聽之。但誰也說不準。市場正在尋找一個喘息的藉口，並認為我們將得到一個比不留餘地全球貿易戰更理性的結果。」

在類股方面，非必需消費品股、工業股和能源股表現最佳，醫療保健股和公用事業股跑輸。

羅素2000小型股指數上漲 1.9%，收於關稅首次宣布日4月2日以來最高。

半導體股收盤上漲1%，延續了前一交易日1.7%的漲幅，美國商務部發言人周三表示，川普政府計畫撤銷拜登時代對先進人工智慧晶片出口的限制。

聯準會周三維持利率不變，並表示通膨和失業率上升的風險增加，這讓全球最大經濟體的前景變得更加撲朔迷離。

市場仍然預計聯準將在7月會議上首次降息至少１碼，儘管根據芝商所的FedWatch Tool，市場預計7月降息的可能性已從一周前的92%下降至60%。

在經濟方面，上周初請失業金人數降幅超過預期，一些分析師認為，這表明勞動市場依然穩定，但另一份報告顯示，第1季非農生產率近三年來首次下降。

晶片製造商ARM下跌6.2%，之前該公司發布的一季營收和利潤預測低於華爾街的預期。