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美貿易政策反覆 官方指標很快過時 投資人追捧「軟數據」

財經新聞組／綜合報導
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軟數據正在成為最新的經濟水晶球。（路透）
軟數據正在成為最新的經濟水晶球。（路透）

美國貿易政策的反覆無常，迫使一些投資人更依賴旁門左道消息來幫助做出決策，因為在快速變化的環境中，具體的官方指標很快就會過時。

政策的劇烈轉變，例如美國總統川普上個月宣布的關稅，讓所謂的硬指標，包括失業率、就業創造、零售額和物價等量化指標，在發布時沒有太大影響性。

這促使投資人越來越多從信心調查或「軟數據」中獲取線索，這些數據可能更加主觀，但卻能提供更為最新的狀況解讀。

雖然就業和消費者物價的硬數據顯示經濟仍然具有韌性，但軟數據對消費者信心以及服務業和製造業的商業活動水平描繪出了不同的情景。

投資人會關注這兩種數據來源，但在明顯不確定的時期，他們更傾向於關注軟數據。

Reflection Asset Management投資長布里頓(Jason Britton)表示：「現在重點都是軟數據：如果消費者感覺不好，他們就不會消費，那麼經濟就會受到影響。」並補充說，消費者信心調查「幾乎是即時」發布的，而不是落後指標。

Stratos Investment Management首席投資策略師波利(Malcolm Polley)也表示同意：「如果想知道未來會是什麼樣子，那麼就需要看軟數據。」但補充說，「也不要只關注它，否則它只會變成噪音。」

硬數據和軟數據發出的訊號可能會有所不同，有時無法準確描繪出未來的情況。2022年當消費者信心調查顯示信心暴跌時，經濟衰退的預測比比皆是。

但緊張的勞動市場和更強勁的家庭資產負債表示消費者可以繼續消費，並且不會出現經濟衰退。

嘉信理財首席投資策略師桑德絲(Liz Ann Sonders)預計，現在的硬數據將證實情況正在惡化，但指出，需要消除的噪音還有很多，「我們將會看到很多奇怪的數據，你必須仔細地梳理它們。」

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