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Nvidia股價尾盤急彈 上演川普廢拜登AI晶片出口禁令慶祝行情

編譯季晶晶／綜合外電
總統川普政府擬取消拜登任內制定的AI晶片出口分級管制規定，激勵輝達（Nvidia）股價周三(7日)尾盤急彈。(路透)
總統川普政府擬取消拜登任內制定的AI晶片出口分級管制規定，激勵輝達（Nvidia）股價周三(7日)尾盤急彈。(路透)

總統川普擬取消拜登任內制定的AI晶片出口分級管制規定，消息傳出激勵輝達（Nvidia）股價在周三(7日)尾盤急彈，收漲3.1%，盤後仍維持不墜。

根據彭博報導，原定5月15日生效的「AI擴散規則」可能被撤銷。川普正制定自己的半導體限制政策，但尚未最終定案。路路另指出，下周將訪問波斯灣國家的川普周三說將放寬對中東國家的晶片出口限制：「我們正考慮這樣做。」

拜登政府今年1月下台前匆忙推出被輝達稱之為「誤導性政策」的AI擴散規則。雖然川普也加強限制AI晶片出口中國大陸，但拜登版本規定的適用範圍更廣，涵蓋眾多美國盟友與貿易夥伴。

輝達政府事務政府事務副總裁芬克爾（Ned Finkle）1月曾批評：「這些規定打著『反中』的旗號，卻無助於提升美國安全，反而在全球各地控制技術，包括在主流遊戲PC和消費者硬體已經普及的技術。拜登的新規定不會減少任何威脅，只會削弱美國的全球競爭力，並破壞讓美國保持領先地位的創新能力。」

根據彭博報導，多國政府與科技公司均曾向川普表達，擔憂該政策阻礙AI發展與投資。例如波蘭官員擔心，算力限制將影響谷歌、微軟的大型資料中心投資計畫。

川普 AI 拜登

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