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美股最錢線／小摩：史指挑戰6000點後 下探5000點

財經新聞組／綜合報導
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摩根大通預計，隨著CTA策略活化、股票回購加速等因素推動，史坦普500指數將先測試6000點；但之後若高關稅導致投資人對中期前景持悲觀態度，市場可能會重新測試低點。

摩根大通同意目前對經濟衰退的普遍看法，預計未來1-2個月內非農就業和零售銷售等硬數據將顯著下滑。

與高盛的謹慎不同，摩根大通交易員對美股的態度更為樂觀。

截至5日收盤，史指報5650點，距離6000點上漲不到10%。

同時，摩根大通也警告，如果史指6000點，可能代表近期高點，之後對中期前景持悲觀態度。

摩根大通的理由是：雖然貿易戰的言論不會加劇，但是關稅談判仍然進行中，且關稅續高，貿易協議仍在談判中，宏觀數據顯著惡化，最悲觀將下探5000點。

摩根大通指出，當前多頭如果持續推進，隨後會出現軋空走勢，小型股、零售股和周期性類股表現優異，使得美元繼續走強，導致新興市場和開發國際股市表現不佳，資金回流美國，推動科技、媒體和電信類股走高。

一些投資人一直在等待散戶投降作為觸底的訊號，但散戶近期持續買入，4月淨流入創下歷史新高。

摩根大通市場情報部門也認為，史指6000點很有可能，因為市場可能會衝高，且財報季表現強於預期，關稅相關的消息可能會繼續呈正面發展。

但若經濟惡化，最可能出現的兩種可能是：1. 關稅維持高點，貿易協定仍在談判中；2. 貿易協議已簽署，經濟軟著陸可被視為暫時現象。

小摩認為第一種情景最有可能發生，但要在90天關稅暫緩期限到期前簽署協議的可能性不大。這可能成為美股的重要阻力。

不過，如果大型科技股能夠表現出色，那麼史指可能會維持在5000-5150點區間上方。（財經新聞組）

摩根大通 關稅 貿易協議

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