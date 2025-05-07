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財經簡訊

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Doordash收購Deliveroo

美國食品外送應用程式DoorDash同意以29億英鎊（39億美元）現金收購英國競爭對手Deliveroo，以擴大其在歐洲、亞洲和中東的業務。兩家公司發表聯合聲明表示，DoorDash將以每股180便士（2.4美元）的價格收購Deliveroo股票，比收購要約宣布前一天4月24日收盤價高出29%。

特斯拉4月德國銷量幾腰斬

德國道路交通機構KBA表示，即使德國電動車銷量整體呈上升趨勢，但特斯拉4月在德國的銷量卻幾乎減少了一半。KBA表示，特斯拉4月在德國銷售了885輛電動車，年減45.9%。1至4月特斯拉銷量較去年同期下降60.4%至5820輛。相較之下，4月新註冊的電動車總數較去年同期成長了53.5%。

Uber將小馬智行納入平台

Uber表示正與小馬智行(Pony AI)合作，將這家中國自駕出租車開發商的車輛部署到其叫車平台上，這是Uber為加強在新興的自駕出租車領域影響力而開展的最新合作案例。該合作將於今年稍後在中東一個主要市場啟動，並將在未來推廣到更多的國際市場。

法拉利第1季獲利成長15%

豪華跑車製造商法拉利表示，受產品組合更加豐富和汽車個人化需求的推動，其第1季核心獲利成長15%，但重申美國關稅可能會影響今年的獲利能力。這家義大利公司表示，其息稅折舊攤提前利潤(EBITDA)達到6.93億歐元、約7.84億美元，與《路透》調查分析師預測的6.89億歐元基本相符。

萬豪國際調降客房收入財測

飯店營運商萬豪國際集團調降2025年客房收入的預測，因為在關稅引發的經濟衰退擔憂下，該公司準備應對美國旅遊需求放緩的問題。該公司預計今年客房收入將成長1.5%至3.5%，而先前預測為2%至4%。競爭對手希爾頓也調降客房收入成長預期；而度假租賃公司Airbnb則表示，預訂日期正在縮短，顯示消費者在旅遊支出方面的不確定性和謹慎性增加。

卡達航空擬購百架波音客機

《彭博》引述知情人士的話報導，卡達航空即將敲定向波音公司採購約100架廣體客機的交易，並擁有額外的選擇權。預計該協議將在美國總統川普下周開始的中東之行期間宣布；川普將訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。

德國 特斯拉 電動車

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