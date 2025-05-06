因應油價「削減資本支出」 美兩大能源公司警告：頁岩石油產量觸頂

美國響尾蛇能源與科特拉能源兩家大型頁岩石油公司5日表示，將削減資本支出，以因應油價滑落利空。（路透）

美國響尾蛇能源與科特拉能源兩家大型頁岩石油 公司5日表示，將削減資本支出，以因應油價 滑落利空，也促使業界警告美國頁岩石油及天然氣產量已經觸頂，可能開始減少。

響尾蛇能源表示，估今年來頁岩石油業勞工數已經減少15%，且將繼續減少，除非油價快速止跌回升；該公司今年將削減資本支出4億美元，降至38億-42億美元，並放棄三個鑽油井；預料6月底時全美鑽井數將減少10%，第3季將進一步減少。執行長史提斯表示，「由於這些活動被削減，美國陸上石油產量可能已經觸頂，第2季將開始減少」。

科特拉能源表示，今年資本支出將從21億-24億美元，減到20億-23億美元，下半年鑽井數將從10口減為七口。

由於石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）決定持續增產，使5日國際油價再跌逾1美元。6日跌深反彈，布蘭特原油7月期貨每桶上漲1.14美元，報61.37美元；西德州 6月期貨上漲1.12美元，報58.25美元。

西德州油價低於60美元，已使許多美國頁岩油業者很難賺錢，尤其是一些老油田區，迫使業者可能停止開鑿新井，閒置舊井，並且裁員。分析家表示，以目前的油價而言，美國石油的一部分市占率可能被OPEC+奪走，而今年到明年美國頁岩石油產量將減少。

川普一向歡迎低油價。他5日表示，油價下跌將迫使俄羅斯同意停火協議，導致俄烏戰爭結束。