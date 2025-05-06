AI 強勢 Palantir調升營收預期

由於商業和政府收入激增，人工智慧(AI)軟體公司Palantir調升其營收預期。執行長卡普(Alex Karp)在財報聲明中寫道：「我們正為AI時代的現代企業提供作業系統」，並補充說，該公司正處於軟體採用的「重大轉變之中」。這家國防技術公司表示，其商業收入較上年同期成長71%達到2.55億元，而其政府部門銷售額成長45%達到3.73億元。該公司預測今年美國商業收入將超過11.78億元。

經濟不確定 康明斯撤回財測

康明斯(Cummins)加入了其他汽車製造商行列撤回全年財測。這些製造商正在重新評估預期，因為該行業正努力應對美國總統川普全面徵收進口關稅所帶來的日益增加的不確定性。這家美國卡車引擎製造商先前曾預測，2025年的營收成長率將在下降2%至上升3%之間，核心利潤預計將占銷售額的16.2%至17.2%。康明斯在財報中表示：「由於經濟不確定性日益增加，公司不提供2025年的營收或獲利前景。」

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斯拉西班牙4月銷量減36%

產業組織ANFAC發布註冊數據顯示，4月特斯拉 的西班牙新車銷量較2024年同期下降36%至571輛，而其他品牌的電動車 銷量則飆升。2025年前4個月，特斯拉在西班牙的銷量較去年同期下降17%；而包括全電動車和混合動力車在內的電動車銷量則增加了54%。特斯拉面臨來自歐洲、尤其是中國電動車品牌的激烈競爭，其歐洲銷售量下滑。馬斯克對歐洲極右翼政治的支持也引發了針對他和公司的抗議，美國和歐洲各地的展廳和充電站遭到破壞。

Skechers被3G Capital收購

鞋類巨頭斯凱奇(Skechers)已同意被私募股權公司3G Capital收購。3G將以每股63元現金收購Skechers，較該公司目前在公開市場的估值高出30%。交易完成後，斯凱奇將成為一家私人控股公司。斯凱奇執行長格林伯格在新聞稿中表示：「憑藉良好的業績記錄，斯凱奇將與全球投資公司 3G Capital 合作開啟新的篇章。」收購完成後，格林伯格將繼續擔任斯凱奇執行長並繼續執行公司策略。