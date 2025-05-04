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未來一周美股四大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
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未來一周美股有四大觀察變數，首先是川普關稅。（路透）
未來一周美股有四大觀察變數，首先是川普關稅。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向及與各國貿易代表就關稅協議的談判進展。

其次是美國聯準會（Fed）將於5月6日至7日召開利率會議，預計利率將按兵不動，可留意主席鮑爾對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國第1季非農生產力、單位勞工成本、4月ISM非製造業指數等。

第四是企業財報。未來一周公布財報的美國企業有94家，包含波克夏海瑟威、超微、美超微電腦、Palantir、Unity、Pinterest、DataDog、Arista網路、Cloudflare、防特網、Trade Desk、Hubspot、Wolfspeed、Afform、DoorDash、Uber、福特汽車、泰瑟國際、迪士尼、Vistra能源、星座能源、Vertex、爵士製藥等。

彭博資訊統計，至5月1日為止，已有69.6%的 S&P 500指數成分股公布財報，47.7%營收優於預期，平均年增4.06%；76.4%的獲利優於預期，平均年增14.4%。另據Factset統計至4月25日資料，預計S&P 500指數第1季企業獲利將成長10.1%，其中，醫療保健、通訊服務將成長36.7%、23.3%，但在川普關稅影響下，部分企業可能下修財測。

富蘭克林投顧指出，川普關稅不確定性仍在，但緊張情緒降溫。雖然美國經濟面臨一些壓力，但仍具有彈性，隨衝擊逐漸過去，對美國經濟造成的結構性損害可能不會太大。而且，許多不太受到關稅或貿易影響的優質公司股價也承壓，可注意逢低布局的機會。

關稅 川普 利率

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