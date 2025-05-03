杜邦獲利超標 維持財測不變

杜邦公司第1季獲利超出華爾街預期，得益於其電子行業部門銷售額的增加。但該公司同時警告，關稅 將對全年獲利造成衝擊。杜邦預計關稅將帶來約6000萬元的淨成本影響，合每股10分，並表示正在積極與客戶和供應商合作，以減輕其影響。

不過，該公司維持目前每股4.3至4.元的全年調整後獲利財測不變，並表示未將關稅影響納入考量。第1季調整後每股獲利1.03元，而分析師預計每股獲利為95分。

個資保護差 TikTok 遭罰6億

TikTok因在保護用戶資訊方面存在問題，被歐盟隱私監管機構罰款5.3億歐元(6億美元)，並被勒令如果其處理方式在6個月內不符合規定，將暫停向中國傳輸資料。

愛爾蘭資料保護專員(DPC)表示，中國字節組跳動旗下的TikTok未能證明歐盟用戶的個人資料受到歐盟法律規定的高級別保護。TikTok其中一些資料由中國員工遠端存取。TikTok強烈反對調查結果，並表示已採用歐盟所謂的標準合約條款來授予嚴格控制和有限的遠端存取權限。該公司計劃對該裁決提出上訴。

油價 大跌 埃克森美孚獲利減

埃克森美孚第1季業績超越華爾街預期，但由於擔心川普總統的關稅將打擊全球需求，原油價格大幅下跌，導致其獲利較上年同期下降。該石油巨頭表示，二疊紀盆地和圭亞那的產量成長加上成本削減措施，很大程度抵消了油價疲軟導致的獲利下降。

由於川普的關稅引發了人們對需求放緩的擔憂，同時OPEC+產油國計劃增加供應，美國原油價格今年下跌18%。獲利從去年同期的82.2億元或每股2.06元下降6%至77.1億元和每股1.76元，但高於預期的1.73元。

雪佛龍獲利較去年大減30%

由於今年油價大幅下跌，雪佛龍獲利下降。淨利從去年同期的55億元或每股2.97元下降至35億元或每股2元，降幅超過30%

。不計一次性項目，雪佛龍每股獲利為2.18元。營收476.1億元，低於預期的480.9億元。資本支出從一年前的41億元下降約5%至39億元。該公司向股東返還69億元，其中包括30億元的股利和39億元的股票回購。